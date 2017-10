Partidele mici, ruda săracă a Parlamentului

Dacă PSD, PD-L și PNL își fac ultimele cărți pentru candidaturile la fotoliile de parlamentari, partide precum PNȚCD, PRM, PER, poate și PC stau la mâna celor mari doar - doar or primi și ele câte un colegiu pe undeva în urma unei alianțe de moment. În caz contrar, formațiunile politice mici rămân doar de decor pe scena politică românească, mulțumindu-se să se reactiveze, din când în când, pe la alegerile locale. Reprezentanții PNȚCD Constanța ezită încă să își pună amprenta pe harta colegiilor uninominale. Președintele Organizației Județene a PNȚCD, Tudorel Chesoi, a invocat o posibilă înțelegere între partidul pe care îl reprezintă și PNL pe baza căreia urmează să fie desemnați candidații pe liste comune din partea celor două formațiuni la nivel județean. Deși, la sfârșitul lunii trecute, vicepreședintele PNL Puiu Hașotti a contestat ideea realizării unei înțelegeri PNL-PNȚCD pentru alegerile parlamentare, argumentând că nu vede utilitatea unei asemenea alianțe, Chesoi a continuat să susțină existența acestui acord. „Există o înțelegere la nivel central între cele două partide. Noi am făcut zilele trecute o cerere la conducerea centrală a PNȚCD solicitând două-trei colegii, dar așteptăm răspuns. Există posibilitatea să participe doar candidați din partea PNL. Nu suntem în criză de timp. Avem niște nume stabilite într-o ședință a BPJ, însă căutăm o variantă cât mai bună”, s-a eschivat Chesoi. Nici PRM-iștii constănțeni nu au încă definitivată o listă a posibililor candidați pentru colegiile uninominale, așteptând și ei indicații de la Centru. Deși se vehicula varianta unei alianțe între PC și PRM, reprezentanții celor două partide nu au ajuns la un consens. Președintele interimar al PRM Constanța, Dan Nicolae Rahău, a declarat că organizația constănțeană așteaptă reacția conducerii de la Centru. „În acest moment, se poartă discuții referitoare la o posibilă alianță între PRM și alte partide. Astfel, doar peste aproximativ 10 zile vom putea avea mai multe informații concrete”, a încheiat Rahău. Cu gândul la 2012… Gheorghe Donțu, liderul ecologiștilor constănțeni, deplânge soarta partidelor mici. Donțu consideră că, cel puțin la nivelul județului Constanța, Partidul Ecologist Român nu are șanse să câștige vreun fotoliu de parlamentar. „Din cauza legii parlamentare care există la momentul actual, partidele mici sunt defavorizate. Este și cazul Partidului Ecologist care, trebuie să recunoaștem, are o problemă: nu este aproape deloc cunoscut de oameni”, a precizat președintele PE Constanța. Potrivit declarațiilor sale, în ceea ce privește alegerile parlamentare din această toamnă, PER Constanța va miza pe patru, cinci candidați. „Încă nu ne-am desemnat candidații, dar sper că vom avea și noi patru, cinci, în ciuda faptului că nu vor fi neapărat persoane cunoscute. Ei vor fi constănțeni și, chiar dacă nu au notorietate, asta se poate rezolva prin publicitatea din timpul campaniei”, a menționat el. Donțu a ținut să precizeze, totodată, „că ținta Partidului Ecologist sunt alegerile generale din 2012". „Fără resurse financiare, partidele mici, asemenea PE, nu se pot înscrie în lupta alegerilor parlamentare. Acum, la astea din toamnă, profităm și noi, să mai ieșim un pic în față. Altfel, nu avem speranțe”, a conchis el. De precizat este că, în ceea ce îl privește, nu respinge ideea de a candida chiar el pentru un fotoliu de parlamentar: „Dacă voi avea banii, poate candidez și eu, dar nu mă pot pronunța de acum”. Referitor la modul în care au fost trasate cele 14 colegii uninominale în județul Constanța, Donțu a declarat: „Nu le știu exact, care, cum sunt, dacă nu am o hartă în față. În ceea ce ne privește pe noi, o să ne desemnăm candidații pentru acele colegii unde credem că ne putem, cât de cât, plia pe nevoile oamenilor. În celelalte, nici nu are rost să candidăm, din moment ce nu vom câștiga”, a subliniat el. Corina POPESCU