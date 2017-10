Partidele constănţene păşesc, timid şi pacifist, în campania electorală pentru europarlamentare

Cu 24 de ore înainte de Ziua Europei

Partidele constănțene pășesc, timid și pacifist, în campania electorală pentru europarlamentare

„Va veni o zi când toate națiunile continentului, fără a pierde calitățile lor distincte sau glorioasele lor individualități, vor fuziona într-o unitate superioară, formând astfel fraternitatea europeană. Va veni o zi când nu vor mai exista alte câmpuri de bătălie decât cele ale piețelor deschise ideilor. Va veni o zi când gloanțele și bombele vor fi înlocuite de voturi”. Profeția lui Victor Hugo, rostită în 1849, a devenit, un secol mai târziu, realitate. Astăzi, aproximativ o jumătate de miliard de oameni au ales să trăiască în statul de drept, în armonie cu valorile care se concentrează în jurul omului și care trec dincolo de granițele tradiționale ale celor 27 de state membre. Europenii de pretutindeni sărbătoresc, mâine, Ziua Europei. Liderii Uniunii Europene, întruniți în cadrul summit-ului de la Milano, din 1985, au decis ca la data de 9 mai să fie sărbătorită Ziua Europei. Acest eveniment vine la doar o zi după demararea oficială, în România, a campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din 7 iunie, coincidență pe care chiar liderii partidelor politice o consideră „fericită”. Potrivit „Programului calenda-ristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea mem-brilor din România în Parlamentul European în anul 2009" publicat în Monitorul Oficial, aspiranții la un mandat de eurodeputat în PE intră astăzi, oficial, în campania electorală. Cel puțin teoretic, de astăzi, constănțenii îi vor putea vedea pe candidați pe afișe, postere, panouri, „cocoțați” pe blocurile-turn, în intersecții și pe fluturași, zâmbindu-le frumos, ca la poză, posibililor lor alegători. Pedeliștii constănțeni pedalează… „la bine și la greu” Democrat-liberalii constănțeni se aliniază azi la linia de start a campaniei. Potrivit președintelui Organizației Județene a PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, pedeliștii tomitani au primit, în cursul acestei săptămâni, materialele de campanie de la centru, urmând ca, și în zilele ce urmează, să vină o nouă tranșă. Așa cum reiese din explicațiile lui Banias, este vorba de postere și afișe, dar și despre materiale cu caracter electoral de genul șepcilor, tricourilor și pixurilor. În ceea ce privește sloganul pe care vor merge democrat-liberalii în campania pentru PE, acesta e „La bine și la greu”. „Pornim în campania de la Constanța cu gândul că PD-L este cu oamenii «la bine și la greu»”, a declarat, cu doar o zi înaintea de-butului campaniei, liderul pedeliștilor. El a menționat, de asemenea, că este de așteptat ca această competiție electorală să se desfășoare mai civilizat decât precedentele, mai ales dacă avem în vedere faptul că „nu mai există miza de la locale sau de la generale”. În plus, Mircea Banias a mărturisit și că speră ca nici atacurile lipsite de fair play care au avut loc în campaniile trecute să nu mai constituie o problemă în actuala luptă politică. Cât privește modul în care PD-L Constanța va marca debutul campaniei pentru PE, dar și Ziua Europei, Banias a anunțat că astăzi după amiază câteva zeci de pedeliști vor pedala pe bulevardele Constanței. Concret, membrii PD-L vor participa la un traseu cu bicicletele care va cuprinde bulevardele Ferdinand, Mircea cel Bătrân și Tomis, acțiune prin care pedeliștii constănțeni își propun să transmită, conform declarațiilor lui Banias, „nu doar un îndemn la o viață mai bună într-un mediu înconjurător mai bun, ci și la un mediu politic mai curat și mai sănătos”. La marșul pe biciclete sunt așteptați să participe aproximativ 50 de democrat-liberali, în special din rândul Organizației de Tineret. Liberalii constănțeni, în campanie door to door Spre deosebire de pedeliști, liberalii constănțeni au pe lista pentru PE doi candidați: unul pe un loc neeligibil, aflat pe locul 26 - Doina Eufrosina Carp - și susțin un candidat aflat în primii cinci, pe Ramona Mănescu, liberală care afirmă despre sine că este „europarlamentar prin definiție”. Ramona Mănescu ocupă locul patru în lista PNL pentru PE. În ciuda faptului că data de 8 mai reprezintă prima zi oficială de campanie, materialele electorale ale liberalilor constănțeni vor fi ridicate de la centru, potrivit explicațiilor liderului PNL Constanța, George Dragomir, abia în cursul zilei de azi. În ceea ce privește sloganul liberalilor pentru acest scrutin, el a fost făcut public ieri, în cadrul lansării naționale a candidaților: „Apărăm interesul tău în Europa”. Despre speranțele sale vizavi de modul în care se va desfășura, la Constanța, campania pentru europarlamentare, deputatul George Dragomir a ținut să precizeze: „Chiar dacă, din păcate, aceste alegeri nu au o miză atât de mare ca acelea locale sau generale, e important ca ele să nu treacă neobservate, iar pentru asta liberalii se vor implica activ în campanie. Va fi o campanie din ușă în ușă”. Deși consideră că lansarea campaniei pentru PE „se suprapune perfect cu Ziua Europei”, președintele liberalilor tomitani a explicat că data de 9 mai nu va fi marcată de PNL Constanța și asta pentru că sâmbătă, la Brașov, va avea loc o reuniune națională a liberalilor, eveniment în cadrul căruia, cel mai probabil, Crin Antonescu își va anunța, oficial, candidatura pentru președinție. Conform declarațiilor lui Dragomir, la Brașov vor participa, de asemenea, în jur de 150 de delegați constănțeni. PSD Constanța nu se agită Deși sloganul de campanie este „Alege bine!”, se pare că social-democrații constănțeni nu vor face, în această campanie, mari eforturi de a-i convinge pe constănțeni să aleagă. De altfel, ei nici nu au vreun candidat pe listă, tentativa lor de a-l impune pe fostul deputat Lucian Băluț eșuând. Mai mult decât atât, președintele PSD Constanța, Radu Mazăre, a anunțat, cu ceva vreme în urmă, că vor duce „o campanie decentă”, lăsând să se înțeleagă, mai degrabă, faptul că nu vor face cine știe ce eforturi electorale. Pentru țărăniști nu contează locul PNȚCD a organizat, în cursul zilei de ieri, lansarea națională a candidaților, eveniment care a avut loc la Palatul Parlamentului și la care a luat parte și președintele țărăniștilor constănțeni, Tudorel Chesoi. Acesta din urmă va fi coordonatorul campaniei pentru PE la Constanța. Reamintim că PNȚCD Constanța are doi aspiranți la un loc în PE înscriși în luptă, și anume Andrei Rădulescu și Adrian Țapliuc. Ce locuri ocupă ei pe listă nu este cunoscut și asta pentru că, așa cum a declarat Chesoi, „locul de pe listă nu contează, doar primele două sunt eligibile, restul sunt de susținere”. Chiar și așa, însă, Tudorel Chesoi a menționat că, în zilele ce urmează, țărăniștii constănțeni vor începe distribuirea materialelor de campanie în județ în vederea susținerii listei naționale a candidaților PNȚCD. Cu alte cuvinte, mai mult sau mai puțin optimiste, partidele de la malul mării intră în campania pentru forul legislativ al UE destul de pacifist și fără a da semne de prea mare implicare. Rămâne de văzut, totuși, în ce măsură, rezerva formațiunilor politice față de această campanie va fi pur declarativă și dacă, pe cale de consecință, vor duce în realitate, aceleași acerbe lupte de până acum.