Partenerii de coaliţie ai PSD din Consiliul Judeţean se împiedică de un singur obstacol: Nicuşor Constantinescu

Partenerii de coaliție ai PSD din Consiliul Județean se împiedică de un singur obstacol: Nicușor Constantinescu

După un an de mandat în Consiliul Județean Constanța (CJC), aleșii PD-L reclamă o serie de probleme privind funcționarea acestui organism. Ei au arătat că întâmpină dificultăți în susținerea proiectelor personale în comisiile de specialitate și introducerea lor pe ordinea de zi a ședințelor. Totodată, unii dintre ei se plâng de faptul că pactul încheiat între PSD și PD-L nu funcționează în CJC. Încercând să se raporteze la mandatele deținute de către PD-L în anii anteriori, consilierul Mihai Petre a declarat că acesta este „unul dintre cele mai vocale” mandate, în care pedeliștii s-au remarcat prin mai multe inițiative și cu mult mai mulți consilieri tineri. El a precizat că, pe parcursul primului an de mandat, a depus mai multe proiecte de hotărâre, dar acestea nu au intrat pe ordinea de zi a ședințelor CJC. Petre a amintit patru inițiative susținute în toamnă. Este vorba despre premierea antrenorului Nicolae Forminte și a fostului atlet Ilie Floroiu. Un alt proiect propus de către consilierul PD-L a vizat acordarea unor premii elevilor și cadrelor didactice care au luat medalii de argint și de bronz la o olimpiadă internațională. Pedelistul a vrut să sprijine și două cazuri sociale, însă niciuna dintre inițiativele sale nu a ajuns să fie dezbătută în Consiliul Județean. Mihai Petre a recunoscut că pentru primele două proiecte nu a primit nici un fel de explicații, dar pentru ultimele două, reprezentații CJC i-au explicat că nu există fonduri. Justiția-i baza În opinia consilierului Adrian Gheorghiță, acest prim an de mandat a fost unul „cu foarte mari și cu foarte multe probleme”. „Și toate acestea din pricina președintelui CJC (n.r. - Nicușor Constanti-nescu), care a reușit să ne blocheze toate proiectele”, a explicat Gheorghiță. Încă de la debutul în noul Consiliu Județean, pedeliștii au încercat să obțină validarea celor trei consilieri propuși de ei: Ion Popescu, Zanfir Iorguș și Gheorghiță Corbu. Mai mult, Adrian Gheorghiță a mai încercat să intro-ducă pe ordinea de zi a ședințelor CJC un proiect privind înființarea Serviciului de Evidența Persoanei la Valu lui Traian. Proiectul s-a lovit de aceeași barieră decizională a lui Constantinescu, motiv pentru care Adrian Gheorghiță a apelat la instanță pentru realizarea proiectului amintit. Aceeași soartă o are și proiectul privind constituirea comisiilor de specialitate: „Noi am ajuns în instanță cu CJC și am cerut anularea hotărârilor prin care s-au înființat comisiile de specia-litate, întrucât noi considerăm că avem dreptul să fim reprezentanți de 10 consilieri și nu de nouă, cum se întâmplă acum. Eu nu voi mai introduce niciun proiect și vom merge numai în instanță pentru a clarifica aceste probleme”, a mai precizat el. Potrivit pedelistului, coaliția PSD-PD-L nu funcționează în Consiliul Județean. „Noi nici măcar nu suntem consultați cu privire la data convocării ședințelor. Primim un telefon doar cu câteva zile înainte: «Ședința este pe data de…Veniți și luați CD-ul cu proiectele». Aceasta este comunicarea noastră cu Consiliul Județean”, a arătat Gheorghiță. „Dacă atitudinea președintelui nu se va schimba, lucrurile vor rămâne la fel”, a ținut să afirme el. „Pot să spun eu că se va rupe coaliția la nivel local? Avem și noi nemulțumirile noastre și au și ei nemulțumirile lor. Însă trebuie se respectăm deciziile luate la nivel național”, a fost de părere și Florian Constantin, la rându-i consilier local din partea PD-L. El a spus că se înțelege foarte bine cu toți colegii săi. Și el a recunoscut că problemele intervin atunci când trebuie să își promoveze proiectele. „Unele dintre ele nu intră pe ordinea de zi pentru că nu sunt bani. Dacă nu sunt bani, de unde să le susținem?”, a pus problema el. Inițiative noi Potrivit lui Petre, următoarea ședință a CJC ar trebui să aibă loc la sfârșitul lunii. Dintre cei trei consilieri PD-L, doar Mihai Petre și-a exprimat intenția de a include cinci proiecte pe ordinea de zi. Petre a avut șansa să le dezbată deja, împreună cu ceilalți colegi din Comisia de specialitate pentru cultură, învățământ și sport, la ultima întrunire de acum două săptămâni. Primul dintre ele are drept obiectiv acordarea unor premii pentru câștigătorii Cupei Farul la gimnastică aerobică. El a luat în calcul și posibilitatea acordării unui sprijin financiar Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea, pen-tru festivitatea de premiere pe care instituția o pregătește anual. Toto-dată, el vrea ca aleșii să sprijine de-mersul editorial al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea, de a scoate un volum de poezie intitulat „Țara lui Poseidon”.