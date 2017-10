"Parlamentul nu va renunţa la reformarea sistemului de justiţie"

1

PARLAMENTUL REFORMATOR

Declaratia pesedistei deputat Doina exprima aroganta cu care PSD trateaza cetatenii si problemele lor . Sa retinem avertismentul ca PSD si ALDE nu vor renunta la reforma sistemului de justitie , pana cand nu vor fi eliminate toate prevederile legale care pedepsesc furtul si abuzul . OUG 13 (cifra cu ghinion ) a fost doar un test in urma caruia guvernul marioneta si Dragnea au tras concluzia ca trebuie procedat altfel . Retinem promisiunea ca ca la " reforma " vor participa si experti de la UE si comisiile pe care PSD si ALDE le ignora total . Daca vor fi si reprezentantii UE , acestia vor fi Mircea Diaconu si Norica , care ( sic ) la fel ca dna Doina si premierul , se pricep in problemele de drept ca porcul la portocale . Ne impresioneaza nivelul intelectual al dnei Doina care foloseste un limbaj titpic politicianistilor nostri si care este rezultatul reformelor invatamantului romanesc . Citam : " noi ca si parlament , nu ca si guvern " , " sa iesim cu o reforma " , " care sa demareze un pachet care sa insemne reforma care va cuprinde tot , legat de in ce masura ca segment foarte larg ". Din cele mentionate mai sus , putem trage cateva concluzii : pachetul la care se refera Doina , va contine doar lokum pesedisto - taricenist . Nivelul cunoasterii limbii romane de catre dna Doina si al majoritatii politicianistilor, este rezultatul reformelor invatamantului romanesc . Ne induioseaza regretele Doinitei pentru faptul ca a demisionat Iordache , marele jurist democrat , mare om politic , mare ministeriabil , calitati care inca nu ajung la nivelul celor pe care le poseda Dragnea si actualul premier . Concluzia la care ajunge Doina este antologica si n-o mai redam din motive de invidie . Ea se ridica la nivelul intelectual al celor care astazi fac politica si ne guverneaza viata . Mai avem totusi nadejdea si optimismul sa credem ca Romania va fi salvata de politicienii noi ca dl admirabil Chitac , mare activist pe Facebook si inexistent in viata politica si publica a urbei