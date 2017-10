Parlamentarii USR îi aşteaptă pe constănţeni în audienţă

Parlamentarii USR îi așteaptă pe constănțeni în audiență

Reprezentanții USR Constanța îi invită pe constănțeni la sediul cabinetelor parlamentare sub îndemnul „Haideți să facem politică! Parlamentarii noștri vă așteaptă!”În acest context, senatorul Ramona Nicoleta Dinu va susține audiențe, vineri, de la ora 16.00-18.00, iar deputatul Stelian Cristian Ion, tot vineri, însă în intervalul orar 12.00 - 14.00.Pe de altă parte, ei au reamintit că adresa ambelor cabinete parlamentare este pe Bulevardul Mamaia, nr. 237, ap.11.În plus, cei doi parlamentari constănțeni au precizat că USR a decis, în ședința Biroului Național, să meargă la consultările de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis cu mai multe condiții pentru susținerea unui viitor Guvern.„Cea mai importantă condiție este ca noul premier să nu provină din PSD deoarece acest partid și-a pierdut legitimitatea morală de a mai guverna România, după circul politic dn ultima perioadă. USR va susține un premier integru și credibil, fie din spectrul Opoziției, fie din societatea nepolitică, care să poată, la rândul său, să asigure o echipă de miniștri profesioniști și cu bună prestanță în societate. La formarea unui nou guvern fără PSD, USR va solicita ministerul Justiției, pentru a putea garanta cetățenilor menținerea luptei anticorupție și stabilitatea Justiției.O altă condiție pentru susținerea viitorului Guvern este o reformă electorală semnificativă și alegerea primarilor în două tururi pentru că s-a ajuns la o pervertire a noțiunii de alegeri pe care am văzut-o la ultimele alegeri locale”, a transmis președintele USR Constanța, Stelian Cristian Ion.