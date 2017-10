„Parlamentarii USL de Constanţa au uitat promisiunile din campania electorală“

1

cere si nu ti se va da

Potrivit traditiei romanesti,cel care se vede ales parlamentar,trece de la primisiunile facute in perioada alegerilor la declaratiile de intentie,a justificarii.Pe cetatenii care l-au ales pe un parlamentar nu-i intereseaza ce a promis acesta si a cersit in Parlament,ci doar ce a reusit sa faca,sa obtina.Altfel,un parlamentar care nu produce decat promisiuni este la fel cu țânțarul care.pe motiv ca are trompă,a fost angajat să care bușteni.Si el ce sa facă ? S-a asezat pe bustean dar in afara de bâzâit n-a reusit sa faca nimic.Si alegatorii trebuie sa mai stie ca " cine crede tot ce-i spui,este vai de capul lui".