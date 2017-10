Parlamentarii traseişti îşi vor pierde mandatele. Cine sunt deputaţii de Constanţa care au trădat

1

traseistii instrument politicianist

" Umilul Tararache este un golan care si-a gasit locul printre cei de teapa lui in Parlament . Traseistul poate fi uneori un om cu oarecare merite si valoare . Tararache n-ar nimic comun cu aceste notiuni.El face parte din categoria gunoiului adus la mal de furtuna si care reprezinta nivelul la care a ajuns democratia in Romania. Si Cernea este la fel. Amandoi fac parte din fauna tinerilor care, asemanatori viermilor de matase , in loc de borangic n-au reusit sa dea decat bale scarboase .Si politica romaneasca este plina de astfel de indivizi , produsi de partide care selecteaza astfel de tineri cu scopul de a forma din ei urmasi de aceeasi categorie ; mediocri si oportunisti .Parlamentarii Chiru si Florin Gheorghe pot fi mandri ca au onoarea de a fi colegi in Parlament cu Tararache si Cernea. Traseismul nu va putea fi niciodata lichidat in Romania .El se va adapta noilor conditii si va lua alte forme mai periculoase .