Parlamentarii şi primarii constănţeni, despărţiţi de culoarea politică

Parlamentarii și primarii constănțeni, despărțiți de culoarea politică

După ce au câștigat alegerile parlamentare din toamna trecută, deputații și senatorii constănțeni și-au demonstrat mai mult sau mai puțin interesul față de colegiile în care ei s-au impus. Primarii constănțeni au atras atenția asupra importanței pe care o are culoarea politică în stabilirea unui dialog între administrațiile locale și parlamentari. Cei mai mulți dintre edili au recunoscut că deputații și senatorii constănțeni își fun-damentează legăturile cu primăriile în funcție de culoarea conducerii locale. Aduceri aminte Pedelistul Viorel Bălan, primarul din Nicolae Bălcescu, s-a plâns de faptul că nici deputatul Gheorghe Dragomir și nici senatorul Puiu Hașotti nu au ținut legătura cu administrația locală, deși localitatea este inclusă în colegiile lor. „Aici, nu au venit deloc de când au câștigat alegerile. Numai când au candidat au venit”, a declarat Bălan. „Eu sunt de la PD-L, iar ei de la PNL”, a pus problema primarul. Tot potrivit lui, singurul parlamentar care încearcă să sprijine localitatea este deputatul Constantin Chirilă, care este tot membru PD-L. Nici Gheorghe Popescu, primarul pesedist din comuna Fântânele, nu este mulțumit de colaborarea cu cei doi parlamentari liberali. „Dânșii (n.r.-deputatul Gheorghe Dragomir și senatorul Puiu Hașotti) sunt de la PNL. Și ei se duc la primăriile PNL”, a spus scurt Popescu. „În schimb, au mai venit, de câteva ori, Alexandru Mazăre (PSD) și Eduard Martin (PSD) și au încercat să ne ajute. Mi-aduc aminte că domnul Corneliu Dida venea tot timpul la noi. Venea imediat de apărea o problemă”, a mai precizat el. Liberalii colaborează foarte bine Primarul comunei Istria, Ioan Herdean (PNL), are o colaborare foarte bună atât cu Gheorghe Dragomir, cât și cu Puiu Hașotti, Istria fiind inclusă în colegiile celor doi parlamentari liberali. „Vin mereu aici, aproape săptămânal. Mai ales domnul Dragomir, care s-a născut aici. Nu există niciun fel de probleme. Ne întâlnim, ne spunem tot ce ne doare și împreună încer-căm să găsim soluții”, a explicat primarul liberal. Ioan Herdean a mai precizat că parlamentarii obișnuiesc să țină și audiențe cu cetățenii la sediul PNL din localitate. Potrivit lui Herdean, unul dintre proiectele pe care Dragomir și Hașotti vor să le sus-țină, în Parlament, pentru locali-tate, are drept obiectiv construirea unui teatru antic. Nu s-au mai văzut de la alegeri Comuna Tortoman face parte din Colegiul nr. 2 de la Camera Deputaților și Colegiul nr. 1 de la Senat. Potrivit primarului Lucian Chitic (PER), nici deputatul Mihai Lupu (PNL) și nici senatorul Puiu Hașotti nu au ținut legătura cu el. „Nu au venit deloc la noi. Nu au ținut legătura nici cu mine, nici cu ceilalți membri din administrația locală. Și nu am cunoștință să fi organizat vreo întâlnire cu cetă-țenii de aici”, a declarat Chitic. Aceeași observație a avut-o și Vasile Băjan (PSD), primarul comunei Saraiu, inclusă, la rândul său, în Colegiul nr. 2 de la Camera Deputaților și Colegiul nr. 1 de la Senat. „Nu ne-am mai văzut de la alegeri. Cel puțin eu nu am cunoștință că ei au venit aici. Dar dacă vor să vină, noi îi așteptăm”, a punctat el. Numai pe linie de partid Ionel Ghergic (PD-L), viceprimarul comunei Oltina, a declarat că nici Cristina Dumitrache (PSD) și nici Nicolae Moga (PSD) nu au stabilit legături cu reprezentanții administrației locale. Comuna Oltina aparține de Colegiul nr. 3 de la Camera Deputaților și Colegiul nr. 2 de la Senat. Potrivit lui, cei doi parlamentari nu venit să discute cu conducerea Primăriei. „Chiar dacă s-a întâmplat ca noi să mai lipsim, colegii din Primărie ne-ar fi anunțat dacă venea cineva. Dar nu am cunoș-tință de așa ceva. Primarul (n.r. Gheorghe Chirciu) este membru PNL, deci relația este mai rece”, a atras atenția pedelistul. „Din câte am înțeles, Cristina Dumitrache are aici un birou. Are și un program de audiențe: de două ori pe lună, vinerea după-amiază. Cred că o singură dată am văzut-o în comună”, a susținut viceprimarul. În schimb, el a adăugat că, în comună, au mai venit senatorul Mircea Banias (PD-L) și deputatul Gheorghe Dragomir, însă numai pe linie de partid, pentru a discuta problemele din interiorul formațiunilor politice. „Relații corecte” Liberalul Gheorghe Chiriac, primarul comunei Mereni, a afirmat că este „în relații corecte atât cu deputatul Constantin Chirilă, cât și cu senatorul Nicolae Moga”. Comuna este inclusă în colegiile în care au fost aleși cei doi parlamentari, mai precis Colegiul nr. 4 de la Camera Deputaților, respectiv Colegiul nr. 2 de la Senat. „Au fost aici, am discutat cu ei. Au participat la inaugurarea unei grădinițe, însă un ajutor concret nu prea am văzut”, a mai declarat Chiriac. „Se duc numai acolo unde au interese personale” În conformitate cu hotărârea Guvernului privind stabilirea colegiilor uninominale din vara trecută, comuna Bărăganu face parte din Colegiul nr. 6 de la Camera Deputaților și Colegiul nr. 3 de la Senat. Potrivit primarului social-democrat Constantin Bențea, ședințele de partid sunt singurele momente în care reușește să se întâlnească cu cei doi parlamentari care au câștigat alegerile în aceste colegii, Eduard Martin și Alexandru Mazăre. „În mandatul acesta, nu au venit deloc în localitate”, a ținut să precizeze Bențea. „Trebuie să mai spun că, indiferent de partid, toți parlamentarii dacă se duc undeva, se duc numai acolo unde au interese personale”, a menționat ferm el. În schimb, Bențea a recunoscut că are o colaborare foarte bună cu senatorul Nicolae Moga, care este prezent în localitate aproape in fiecare lună și vrea să îi ajute pe locuitorii comunei.