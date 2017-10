Parlamentarii şi-au votat pensiile de lux. Ce spun aleşii din Constanţa

Parlamentarii și-au votat pensiile de lux. Ce spun aleșii din Constanța

Plenul comun al Senatului și Camerei Deputaților a aprobat, ieri, proiectul privind pensiile speciale ale parlamentarilor, cu 303 voturi pentru, 124 împotrivă și două abțineri.Încă de la începutul ședinței, liberalii au anunțat că votează împotrivă și au solicitat amânarea discutării acestui proiect, însă au fost refuzați. În cele din urmă, PNL a propus vot nominal, dar și această propunere a fost respinsă, procedându-se la vot deschis prin ridicare de mână.În timp ce reprezentanții PNL au susținut respingerea acestui proiect, aleșii PSD, UDMR, ai minorităților și PC au susținut aprobarea sa.La finalul ședinței, senatorul constănțean Gigi Chiru, de la PNL, a declarat că a votat împotriva proiectului, aceasta fiind poziția sa personală, dar și a partidului.„Am votat împotrivă deoarece consider că în țară sunt alte priorități decât majorarea pensiilor pentru parlamentari. Sunt alte categorii sociale și profesionale defavorizate și spre ele ar trebui să ne îndreptăm atenția. În plus, prin adoptarea proiectului în discuție, este instituit un regim privilegiat pentru deputați și senatori în raport cu celelalte categorii de pensionari. Nu era acum momentul să se majoreze pensiile pentru parlamentari”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, senatorul Gigi Chiru.Deși adoptarea proiectului de lege s-a făcut în plenul reunit al celor două camere, mulți parlamentari au lipsit, pe motiv că au fost prezenți la comisiile din care fac parte.Liderul PC Constanța, senatorul Mircea Banias, se afla în urmă cu o lună pe lista celor care erau de acord cu majorarea pensiilor.„Nu am fost prezent în plen la adoptarea proiectului. Am fost la ședința de comisie, însă vă spun că mi-aș fi reconsiderat poziția și nu aș fi votat în favoarea proiectului. Având în vedere contextul economic în care ne aflăm, m-aș fi abținut de la vot dacă eram în sală”, a declarat senatorul Mircea Banias.Nici deputatul Colegiului 3 din Constanța, Răzvan Condurățeanu, de la Partidul Social Românesc (PSRO), nu a votat în plen, el fiind prezent la ședința de la comisie.Contactat telefonic, deputatul Mircea Dobre, de la PSD Constanța, a declarat că a votat în favoarea acestui proiect.„Am votat favorabil, la vedere. Este o inițiativă pe care mi-am asumat-o de la început și pentru care există argumente clare. În programul USL a existat o asemenea promisiune, de a îndrepta toate greșelile Guvernului Boc, printre care și aceea de a majora pensiile. Printre acestea se aflau și pensiile speciale. Până acum, au fost majorate șase categorii, aceasta este a șaptea. La nivelul întregii țări, sunt acum 120-130 de parlamentari care vor beneficia de pensie specială. Eu nici nu știu dacă mai apuc, dar așa este corect, din moment ce parlamentarii nu au calitatea de angajați și nu vor beneficia de anumite puncte la pensie în anii în care au activat în Parlament. Consider că este nevoie să aibă o indemnizație pentru această activitate. Și vă mai spun un lucru. Pe 14 mai, parlamentarii de la PNL au semnat în favoarea proiectului, acum și-au retras semnăturile din populism”, a declarat deputatul Mircea Dobre.v v vInițiativa legislativă formulată de PSD se bazează pe faptul că indemnizațiile și pensiile parlamentarilor români sunt cele mai mici din Uniunea Europeană.Potrivit proiectului de lege care modifică Statutul parlamentarului, deputații și senatorii au dreptul, după exercitarea mandatului, la cerere, la împlinirea vârstei standard, la o indemnizație lunară pentru activitatea de parlamentar. De această indemnizație beneficiază cei care nu mai au calitatea de parlamentar.Potrivit calculelor inițiatorilor, un fost deputat sau senator care a avut trei mandate va primi o indemnizație specială de 4.000 de lei, iar unul care a avut un singur mandat va primi 1.500 de lei.