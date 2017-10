Parlamentarii şi-au deschis cabinete. Cât încasează lunar ca să se întâlnească cu constănţenii

Parlamentarii și-au deschis cabinete. Cât încasează lunar ca să se întâlnească cu constănțenii

Cei cinci deputați (Iulian Iancu, Mircea Dobre, Cristina Dumitrache, Radu Babuș și George Vișan) și trei senatori (Liviu Tit Brăiloiu, Nicolae Moga și Ștefan Mihu) de la PSD Constanța au la comun cabinetele, respectiv, la sediul de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 81, bl. LE31 (Prelungirea Secerișiului, zona Trocadero). Programul cabinetelor parlamentare PSD Constanța este de luni - vineri, între orele 10.00 - 18.00, iar audiențele au loc vineri, între orele 10.00 - 14.00. Parlamentarii PSD mai pot fi contactați și pe adresa de e-mail cabinetparlamentarpsd@gmail.com sau la telefon 0341.710.140.Colegul lor de alianță, deputatul Mircea Banias, de la ALDE, ține audiențele la sediul partidului din Constanța, situat pe Bd. 1 Mai, nr. 2, dar mai poate fi contactat și la adresa de e-mail cabinet@mirceabanias.ro.„Țin audiențele la partid, de regulă, joi după-amiază și vinerea când am solicitări, iar șeful de cabinet se numește Sorin Șișcă”, a spus Mircea Banias.Liberalii reprezintă constănțenii în Parlament prin intermediul a trei parlamentari. Astfel, senatorul Vergil Chițac are cabinetul situat pe strada Ion Lahovari, nr.2A, tel. 0241.614.140, programul de audiențe fiind joi (10.00 - 14.00) și vineri (10.00 - 14.00), responsabil de audiențe fiind Nadia Jianu.Deputatul liberal Bogdan Huțucă are cabinetul situat pe B-dul Ferdinand, nr.49, Bl. D, tel. 0241.615.737, fax 0241.554.044, program audiențe: joi (11.00 - 14.00) și vineri (11.00 - 14.00), responsabil fiind șefa de cabinet, Cristina Caterinici. La rândul lui, deputatul Robert Boroianu, de la PNL, are cabinetul situat pe B-dul Ferdinand, nr.49, Bl. D, tel/fax 0241/554.440, programul de audiențe fiind joi (11.00 - 14.00) și vineri (11.00 - 14.00), responsabil de audiențe fiind Mirela Siminciuc.Pe lângă aceștia, constănțenii au mai trimis în Parlament două persoane de la USR. În consecință, deputatul Stelian Cristian Ion și-a deschis cabinet parlamentar pe Bd. Mamaia nr. 237, parter, ap. 11 și poate fi găsit și la telefon 0723.537153 sau email: stelian.ion@ cdep.ro. Programul de audiente este în fiecare vineri, începând cu ora 12.00, până la epuizarea tuturor solicitărilor de audiență. Șef de cabinet este Răzvan Andrei. Și senatorul Nicoleta Ramona Dinu, de la USR, are cabinetul parlamentar la aceeași adresă, respectiv, B-dul Mamaia, nr. 237, parter, apartament 11, șefă de cabinet fiind Maria Vasile. Audiențele se țin vineri (16.00 - 18.00) și sâmbătă (8.00 - 10.00).Pentru programarea audiențelor, constănțenii pot trimite o scurtă prezentare a problemei ce urmează a fi discutată, precum și datele de contact la adresa de e-mail: m.vasile09@yahoo.com. În plus, cei interesați se pot adresa și telefonic la nr. 0730.020.932. În acest context, confirmarea programării audienței va fi făcută telefonic la numărul de telefon indicat de dvs. Deputatul Robert Turcescu, de la PMP, are două cabinete parlamentare: unul în Constanța și un altul în București. Cel din Constanța este situat pe Bulevardul Mamaia, nr. 213, tel. 0341.443.978, responsabil: consultant Alexandra Silistră - 0741.751.800, alexandra.silistra@ yahoo.com, iar cel din București se află pe strada Izvor nr. 2-4, tel. 021.414.10.82, responsabil: consilier Irina Chiroiu - 0733.79.22.79, irina.chiroiu@gmail.com. Robert Turcescu mai poate fi contactat și la numărul de telefon - 0787.820.929, e-mail: robert.turcescu@cdep.ro.Cel de-al 16-lea parlamentar de Constanța este Antal Isvan Janos, de la UDMR.„Biroul parlamentar va funcționa în Mangalia, pe strada Brătianu Nr.2 etaj 2, camera 202. Doar ce am semnat contractul vineri, mai am de cumpărat mobilier, după care va fi funcțional. Șef de cabinet, respectiv, referent este doamna Ughy Jakab Kinga din Mangalia. Audiențele vor fi vineri și sâmbătă. În rest, cu mare drag, pot să mă întâlnesc cu oricine și în Constanța, eu aici am domiciliul. O să intrăm încet, încet, în făgaș normal. Totodată, dacă vor exista solicitări pentru diverse probleme sunt gata să mă deplasez și în județ”, a declarat deputatul Antal Istvan JanosZilele trecute, unul dintre deputații USR a făcut publice sumele pe care le încasează un parlamentar. Drept urmare, pe lângă indemnizație și banii primiți pentru funcționarea cabinetului parlamentar, aleșii primesc, în funcție de situație, și diurnă pentru a participa la ședințe, diurnă de deplasare, bani pentru locuință și pentru combustibil. Concret, indemni-zația unui senator sau deputat care are funcție de conducere într-o comisie parlamentară este de 5.564 lei net. La aceasta încep să se adune alte sume, cum ar fi: 4.600 lei, sumă forfetară pentru locuința în București (doar pentru parlamentarii care nu au domiciliu în București), 1.400 lei pentru combustibil, 476 lei, suma alocată pentru deplasări în circumscripția electorală, 616 lei, diurna pe ianuarie (se primește 160 lei pe zi de activitate în plen).Totodată, parlamentarii mai primesc de la bugetul de stat 11.400 lei, suma forfetară pentru activitatea parlamentară (cabinet parlamentar, angajați, protocol, alte cheltuieli). Aceasta este suma brută, din care se scad și taxele angajatorului. Suma netă poate varia între 8.500 și 9.500 lei. Această sumă este singura care nu se folosește în scop personal. Jumătate trebuie decontată pe bază de acte justificative, jumătate pe bază de declarație pe proprie răspundere.Așadar, dragi cititori, parlamentarii sunt foarte bine plătiți pentru a lucra în interesul cetățenilor care i-au ales, așa că nu evitați să-i vizitați la cabinetele parlamentare dacă aveți probleme ce țin de competența lor de rezolvare.