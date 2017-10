Parlamentarii se adresează constănţenilor într-un gând bun pentru 2010

Parlamentarii se adresează constănțenilor într-un gând bun pentru 2010

Deputatul liberal Gheorghe Dragomir a recunoscut că noul an va fi unul dificil așa cum au preconizat specialiștii politici și economici însă și-a exprimat speranța că vom putea trece cu toții mai ușor peste greutățile lui 2010. „Le doresc un an nou mai ușor, mai bun. Să fie sănătoși să poată trece mai ușor peste obstacolele lui 2010! Sunt gândurile cele mai frumoase ale unui constănțean care nu le dorește decât binele”, le-a urat Dragomir constănțenilor. În plan politic, el speră ca liberalii să găsească înțelegere în Parlament și să poată concretiza toate proiectele pe care le-au promis și nu le-au putut împlini pentru că nu au avut majoritatea. „Un an nou mai ușor”, le dorește constănțenilor și senatorul democrat-liberal Mircea Banias. „Să fie sănătoși și să fie încrezători că orașul are mari șanse să încapă pe mâini mai bune decât cele în care se află acum”, a completat el. Pe plan politic, pentru 2010, liderul PD-L Constanța, își dorește să consolideze organizația astfel încât ea să redevină cea mai puternică formațiune din județ. În calitate de senator, Mircea Banias a declarat că este preocupat de adoptarea legii bugetului pe 2010 la care va susține și niște amendamente. Potrivit lui, acestea vizează atragerea unor fonduri pentru lăcașurile de cult din Constanța, în special pentru cele din colegiul 4 senatorial unde el a candidat, și pentru unitățile de învățământ constănțene. Un alt obiectiv important al senatorului este și adoptarea pachetului de legi privind siguranța națională, Mircea Banias fiind membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Senatorul social-democrat Alexandru Mazăre a preferat să fie foarte scurt în urările sale. „La mulți ani și un an nou ușor”, le-a transmis el constănțenilor. Un „La mulți ani călduros“ le-a urat și deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), Aledin Amet. „Mesajul este foarte simplu: împreună să trecem cu bine peste greutățile lui 2010, peste criza economică”, a spus ferm el. „Le doresc sănătate, prosperitate, fericire și înțelegere”, a mai menționat Aledin Amet. Deputatul a mai spus că va continua promovarea tuturor acțiunilor și festivalurilor destinate minorității turco-musulmane și nici una dintre manifestările anuale nu va fi anulată. În plus, în Parlament, Aledin Amet intenționează să aducă mai multe amendamente la legea bugetului pentru a putea obține fonduri pentru sprijinirea geamiilor din județele Constanța și Tulcea. Printre obiectivele sale din următoarea perioadă se numără și susținerea ridicării unui monument comemorativ pentru eroii musulmani căzuți în cele două războaie mondiale. „Proiectul a primit deja un raport favorabil în comisiile de specialitate și, cu siguranță, va primi, în prima săptămână din februarie, un vot favorabil în Parlament”, a încheiat optimist el.