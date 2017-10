Parlamentarii PSD din Constanţa vor vota pentru căderea Guvernului Grindeanu

7

Uniti in cuget si-n simtire

Pana si in vacanta astia trag vânturi la comanda partidului.Asta este democratia intr-un partid bolsevic .Comentariile sunt de prisos.Cand noi spunem ca pesedeii sunt urmasii comunistilor lui Ceausescu nu am gresit.Asa se mimeaza democratia in partid.Nu am inteles de ce au nevoie de parlamentari in carne si oase cand in locul lor poate sa puna niste papusi gonflabile care bat din palme la comanda.Bine ca se fotografiaza impreuna ca sa vedem si noi cate panarame bolsevice avem in zona.Vad ca stau gramada pe burta lui Felix ca capusele pe burta cainelui....Scarba pesedei,dispret pentru cine v-a ales ! Traiti in lumea voastra.Mai devreme sau mai tarziu vom scapa si de voi,panaramelor.