Parlamentarii nu vor avea mai mulţi bani

Parlamentarii nu vor avea mai mulți bani

Președintele PSD, premierul Victor Ponta, a anunțat, în deschiderea Biroului Permanent Național al partidului, că parlamentarii nu vor avea anul viitor un buget mai mare decât în acest an numai pentru că sunt mai mulți.Premierul le-a cerut președintelui Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, și liderului senatorilor PSD, Ilie Sârbu, să le transmită secretarilor generali ai celor două Camere ale Parlamentului să se descurce anul viitor cu aceleași sume alocate la bugetul din 2012.„Toți parlamentarii noștri trebuie să știe, și vă spun de pe acum, dl Zgonea, dl Ilie Sârbu, să anunțați secretarii generali ai celor două Camere, anul viitor bugetul este identic cu cel din 2012. Nu-l mărim pentru că avem mai mulți parlamentari, pentru că lumea nu ar înțelege acest lucru și nu ar fi corect. De aceea, mai tăiați salariile, mai tăiați suma forfetară, mai tăiați alte cheltuieli, important este că bani în plus nu sunt pentru anul viitor doar pentru că-s mai mulți parlamentari. Și așa că sunt mai mulți parlamentari e un lucru rău. Le mai dăm și mai mulți bani, chiar că oamenii vor avea ceva împotriva Parlamentului. Cei doi secretari generali să se descurce, ăștia sunt banii, alții or să fie în plus”, a spus președintele PSD.