Parlamentarii nu se grăbesc să facă propuneri pentru decuparea colegiilor electorale

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia de Cod Electoral întrunită ieri după mai bine de o lună de la ultima ședință nu a reușit să avanseze prea mult cu lucrările din cauza absenței membrilor săi, dar și pentru că partidele și parlamentarii nu au trimis propuneri pentru delimitarea colegiilor electorale pentru fiecare județ. Majoritatea parlamentarilor prezenți la ședință au susținut că, în afara neîntrunirii cvorumului, lucrările sunt întârziate și pentru că la nivelul fiecărui județ partidele nu au căzut la înțelegere pentru decupajul electoral astfel încât să trimită propunerile respective la comisie. „Dacă ar veni propuneri de decupaje din județe făcute de parlamentari, ar fi bine, am avea o bază de lucru, am verifica dacă sunt legale și le-am putea vota”, a declarat, la finalul ședinței, Mihai Voicu, președintele comisiei. Voicu a susținut că există în continuare dificultăți în obținerea datelor statistice necesare, precum numărul total de alegători sau arondarea lor pe străzi și apoi pe secții de votare. El le-a povestit colegilor săi cum a cerut aceste date de la ministerul de Interne, acesta a cerut datele de la prefecturi, iar prefecturile, la rândul lor, au cerut informațiile de la primării. În plus, a mai arătat și pesedistul Florin Iordache, există diferențe semnificative între datele furnizate de institutele de statistică și cele de la evidența populației. Iordache a propus ca acestea din urmă să fie folosite ca reper pentru că sunt la zi.