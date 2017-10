Parlamentarii constănţeni şi pornografia infantilă

Parlamentarii constănțeni și pornografia infantilă

Peste 200 de imagini noi de pornografie infantilă apar pe internet în fiecare zi. Conform deputaților europeni, statele membre nu fac îndeajuns de multe pentru a preveni acest fenomen. O nouă directivă a Uniunii Europene, votată la sfârșitul lunii februarie de comisia parlamentară pentru libertăți civile, cere un mecanism nou pentru interzicerea accesului la site-urile de pornografie infantilă. Conform noii directive, autoritățile trebuie să suprime site-urile de pornografie infantilă, sau, dacă acestea sunt găzduite în afara UE, să oprească accesul la acestea. Anul trecut, Comisia Europeană a propus o directivă privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. Pe 14 februarie, deputații europeni de la comisia pentru libertăți civile au modificat textul, susținând că site-urile de pornografie infantilă trebuie suprimate - Comisia Europeană propusese doar blocarea acestora. Directiva cere statelor membre să coopereze cu țările terțe în vederea suprimării site-urilor găzduite în afara UE. După adoptarea directivei, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru transpunerea acesteia în legislația națională. „Nu putem să permitem existența unor astfel de nenorociri“ Senatorul PSD, Nicolae Moga, afirmă că este de acord cu directiva europeană și consideră că „trebuie interzise astfel de pagini de internet care fac foarte mult rău”. Moga menționează că ar avea intenția să se introducă mai repede la inițiativa sa o asemenea prevedere în legislația națională, dar declară că întâi de toate trebuie să se informeze mai bine. „Eu sunt de acord cu această directivă și oricum suntem obligați să respectăm legislația europeană. Ca să o propun eu în Parlament trebuie să mă documentez mai întâi să văd ce prevede, pentru că nu putem să limităm accesul total la internet. Asta nu ar mai însemna democrație. Totuși, paginile de internet care promovează pornografia infantilă ar trebuie în mod categoric interzise, nu putem să permitem existența unor astfel de nenorociri”, afirmă senatorul Nicolae Moga. „Explozia informațională trebuie filtrată“ Și deputatul PDL, Constantin Chirilă, afirmă că această prevedere europeană este una foarte bună. Chirilă spune că lumea modernă necesită astfel de „filtre” deoarece „explozia informațională” pe care a adus-o dezvoltarea tehnologică are și foarte multe părți negative. „Sunt de acord cu această directivă pentru că așa vom reuși să mai punem filtre pe informația care ne este livrată prin intermediul internetului. Explozia informațională prezintă aspect pozitive și date utile, dar ne expune și la aceste lucruri, care după cum vedeți fac ravagii”, afirmă deputatul PDL. El declară că introducerea directivei în legislația României înaintea perioadei de doi ani ar fi de bun augur și chiar necesară. De asemenea, deputatul afirmă că aplicarea unei legi în acest sens poate fi grăbită printr-o Hotărâre de Guvern care să păstreze specificările inițiale ale directivei europene, dar care să aibă prevederi în plus pentru a fi mai bine adaptată la condițiile de dezvoltare tehnologică din România. „Se poate adopta mai rapid o prevedere în aceste sens printr-o Hotărâre de Guvern, care să fie de acord cu specificările directivei europene și care să aibă anumite precizări în plus pentru a fi adaptată la condițiile infrastructurii și echipamentelor tehnologice de la noi din țară. Aceste prevederi nu trebuie să contrazică specificările directive, dar sunt necesare deoarece trebuie să luăm în calcul că România nu este la fel de bine dotată din punct de vedere al infrastructurii tehnologice cum sunt alte țări din cadrul Uniunii Europene”, afirmă Chirilă.