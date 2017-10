Parlamentarii constănţeni şi cureaua strânsă a populaţiei

1

Domnilor parlamentari PDL,domnule Banias

Va rog sa nu confundati data cand intram in campanie electorala cu data cand intram in postul Craciunului. Sunt doua treburi diferite.In tot cazul,la 23 august pe vechi,avem dezlegare la mici si bere.Va luati dupa capul lui Mazare,el a intrat in postul Electoral din luna ianuarie.Nu vedeti cat de mult a slabit el din dragoste pentru nevoiasi ? S-a rugat mult pentru saraci si Domnul i-a dat un miliardar egipten. Daca tot v-ati spovedit mai devreme,in loc de aghiazma aveti voie sa luati cu mustar.Atat de mult ati iubit voi Romania incat ati apelat la "variante precaute" Eu zic sa renuntati la politica.Mergeti la doctor,faceti vizita medicala si cautati-va un job.Inclin sa cred ca Mazare va castiga al patrulea mandat de primar.