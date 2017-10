Parlamentarii constănţeni şi casele lor de vacanţă

Parlamentarii constănțeni și casele lor de vacanță

Printre apartamentele din județ și casele de locuit pe care parlamentarii constăn-țeni le au menționate în declarațiile de avere, găsim strecurate și câteva case de vacanță în diferite regiuni din țară. Fiind în plin concediu de la Parlament, este foarte probabil că aleșii noștri le vor luat cu asalt vara aceasta pentru a avea parte de o binemeritată perioadă de repaus. Penelistul Mihai Lupu mențio-nează în declarația sa de avere o casă de vacanță în județul Prahova. Aceasta a fost obținută în 2006 prin contract de vânzare cumpărare și se întinde pe 150 de metri pătrați. „Este o casă de suflet situată pe Valea Prahovei în zona Breaza. Merg acolo de 3-4 ori pe an, doar cu familia, nu este o afacere, ci un loc în care mergem pentru a ne relaxa și a ne bucura de aer curat. Ultima dată am fost acolo în urmă cu două luni. Nu a necesită mari investiții de între-ținere pentru că este o casă mo-dernă”, a explicat deputatul liberal. Ne întrebăm dacă nu cumva această casă nu stârnește invidie între Lupu și colegul său de partid și de Parlament, Gheorghe Dra-gomir. Liderul filialei județene a PNL a explicat că nu are o casă de vacanță pentru că „nu își permite”. „Nu am o casă de vacanță pentru că, dacă e să vă spun așa, nu-mi permit. În momentul în care merg în concedii merg la pensiuni. De altfel, nici nu fac foarte multe concedii pe an, iar o casă de vacanță necesită mai multe deplasări pentru întreținere și cere anumite investiții”, a declarat Gheorghe Dragomir. Deși niciuna dintre locuințele pe care le vom menționa nu este trecută la secțiunea case de vacanță, pesedistul Matei Brătianu nu se poate plânge că nu are unde să plece în concediu. Brătianu a cumpărat în 2008 o casă de locuit de 300 de metri pătrați în localitatea 1 Decembrie din județul Ilfov și un apartament de 60 de metri pătrați la Codle - Brașov achiziționat în 1996, anterior căsătoriei. În plus, soția sa, Laura Brătianu, a moștenit câte o treime din două case de locuit situate în localitățile Sânpetru și Comana de Sus din Brașov. Senatorul PSD, Nicolae Moga, face excepție de la regula caselor la munte. Moga deține o locuință de vacanță în stațiunea Mamaia Sat - Năvodari. Clădirea are o suprafață totală de 80 de metri pătrați, a fost achiziționată în 2004 și îi are ca titulari atât pe senator, cât și pe soția sa Claudia Moga. Potrivit declarațiilor sale, aceasta nu este practic o casă de vacanță, ci mai degrabă o casă de locuit în care ocazional sunt găzduite rude, prieteni și colegi din Parlament. „Nu este casă de vacanță. Eu am mutația făcută de pe casa bătrâ-nească, dar locuiesc aici. Lângă această casă mai am o clădire mai mică, de 30 de metri pătrați, care este casa de vacanță pentru musafiri, rude din țară, prieteni, chiar colegi. Acum, spre exemplu, îl am invitat pe prietenul meu, senatorul Arcaș (Vasile Arcaș - n.r.) de la Sibiu. Nu-mi doresc o casă la munte pentru că trebuie să ai grijă de ea. Trebuie să ai acolo un om gospodar ca să o întrețină. Noi nu ne putem deplasa în țară mai mult de două ori pe an pentru că nu avem timp”, a declarat Nicolae Moga.