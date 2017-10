Parlamentarii constănţeni îşi fac calcule pentru noul Guvern

Parlamentarii constănțeni își fac calcule pentru noul Guvern

În urma alegerilor de duminică, unii candidați au reușit performanța de a-și adjudeca fotoliile de parlamentari cu peste 50 de procente fără a mai sta la mâna redistribuirilor. Nu mai puțin importanți sunt și cei care, deși nu au obținut 50% din voturi, vor reprezenta totuși Constanța în Parlament. Deloc de neglijat este și prezența în Parlament a unor nume noi din partea partidelor politice, în timp ce foști demnitari au rămas pe dinafară… Manuela Mitrea se va lupta pentru proiectele ei În ceea ce o privește pe Manuela Mitrea, pesedistă creditată, potrivit celor mai recente rezultate furnizate de Biroul Electoral Județean cu 59,48% din voturi și, deci, deputat de Constanța pe Colegiul 8 în viitorul Parlament, ea a declarat că se bucură foarte tare pentru scorul obținut și a ținut să menționeze totodată că, din punctul său de vedere, „înseamnă imens pentru votul uninominal”. Manuela Mitrea a precizat, de asemenea, că motivele care au determinat-o să creadă că va obține un rezultat foarte bun au fost „susținerea oamenilor și impulsurile care reieșeau din fiecare întâlnire cu aceștia”. „Am dus o campanie susținută și am fost foarte bine primită de oameni. Mai mult, am reușit să depășesc acel handicap de imagine cu care am intrat în cursă și anume faptul că sunt soția lui Miron Mitrea și că tot ce am realizat eu i s-ar datora exclusiv lui”, a explicat Mitrea. Cât privește formula viitorului Guvern, deputatul PSD a afirmat că, în calitate de politician, găsește că „cea mai bună soluție ar fi un guvern de largă uniune națională, un guvern de tehnocrați”, ceea ce ar presupune, concret, ca din proximul executiv să facă parte toate cele patru partide principale care au rămas pe scena politică ulterior acestui scrutin și anume PSD, PD-L, PNL și UDMR. Interesant de remarcat este însă faptul că, potrivit declarațiilor Manuelei Mitrea, în politica actuală „nu există decât două partide mari și unul care a crescut frumos, adică PNL-ul”. În eventualitatea unui Guvern în formula alianței PD-L - PNL, ceea ce va face ca județul Constanța să fie din nou în opoziție, deputatul PSD de Constanța a apreciat că „va fi o perioadă foarte grea pentru România”, dar că, în ce o privește, se va lupta pentru susținerea proiectelor sale. Banias tinde spre un guvern de dreapta Mircea Banias, președintele Organizației Județene a PD-L Constanța și, în același timp, cel care, în urma redistribuirii voturilor, își va prelua mandatul de senator pe Colegiul 4, a recunoscut că este mulțumit de rezultat și asta pentru că, atunci când a preluat conducerea organizației de la malul mării, și-a propus ca la aceste alegeri „partidul să obțină cu cinci procente peste votul politic de la locale”. „Mă bucur foarte mult că am obținut aproape dublu față de rezultatele de la locale”, a fost declarația lui Banias. În același timp, el a ținut să menționeze că, în ceea ce-l privește pe contracandidatul său social-democrat, Mircea Pătruț, este convins că acesta „nu ar fi obținut un rezultat atât de bun (n.r. – 47, 43%) dacă nu ar fi candidat sub culorile PSD”. Cu alte cuvinte, liderul PD-L Constanța a lăsat să se înțeleagă că aspirantul PSD s-ar fi bucurat, mai degrabă, de un vot politic, în ciuda faptului că s-a votat uninominal la aceste alegeri. Cât privește formula în care va funcționa viitorul executiv, Mircea Banias a explicat că i s-ar părea normală „varianta unui Guvern de dreapta”, iar din acest punct de vedere el s-a referit la o alianță cu liberalii. Nu la fel de receptiv a fost însă la ideea unui guvern de uniune națională. În sensul acesta, pedelistul a argumentat: „Nu cred că PD-L poate guverna și cu PSD, și cu PNL. Eu personal nu agreez o astfel de variantă”. „România nu are nevoie de un guvern de uniune” Câștigătorul mandatului de deputat pe Colegiul 1 este, chiar dacă nu cu 50% plus 1 din voturile valabil exprimate, liberalul George Dragomir. El a obținut 41,03% din voturi și recunoaște că nu este scorul dorit: „Mi-am propus să iau cu jumătate plus 1, dar a fost o luptă aprigă, mai ales la Năvodari, acolo unde primarul este PSD”, a declarat el. Ceva mai dezamăgit s-a declarat însă de scorul obținut de PNL pe județul Constanța. Chiar și așa însă, potrivit afirmațiilor sale, speră ca prin cele două mandate de deputat (n.r. - al său și al lui Mihai Lupu, care după redistribuirea voturilor ar putea ocupa Colegiul 2) și unul de senator (obținut de Puiu Hașotti, Colegiul 1) Partidul Național Liberal să aibă totuși un parcurs satisfăcător la nivelul județului Constanța. Fără a fi categoric în privința unei posibile formule a Guvernului, Dragomir a răspuns ușor evaziv: „Totul este posibil”. El a respins însă posibilitatea unui guvern de uniune națională declarând, din acest punct de vedere: „Cei care susțin asta sunt cei care cred că vor rămâne pe dinafară. România nu are nevoie de un guvern de uniune”, a conchis deputatul liberal George Dragomir.