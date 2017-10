Parlamentarii constănţeni, dispuşi să renunţe doar la o parte din cheltuieli

Salvarea NU vine de la ei

Parlamentarii constănțeni, dispuși să renunțe doar la o parte din cheltuieli

Parlamentarii discută, în ultimele zile, din ce în ce mai detaliat, pe marginea programului de reducere a cheltuielilor la nivelul Senatului și al Camerei Deputaților, măsuri impuse după ce Executivul a anunțat, ca o măsură de contracarare a crizei economice, un set de reduceri care îi afectează pe bugetari, dar și pe pensionari, ale căror pensii vor fi micșorate cu 15%. Dezbaterile referitoare la diminuarea cheltuielilor bugetarilor s-au intensificat, însă, după ce presa centrală și cea locală au dat publicității date legate de senatorii și deputații care au cheltuit mari sume de bani, bani publici, fie pe facturile de telefon mobil, fie pe deplasări în străinătate sau pe întreținerea cabinetelor parlamentare. Luni după amiază, însă, senatorul liberal Mircea Diaconu a anunțat că va renunța la mașina de serviciu și, mai mult, că intenționează să renunțe și la ceea ce el consideră „așa numita cotă forfetară” care i se cuvine în calitate de parlamentar. Cota forfetară ajunge, lunar, la 10.000 de lei și se adaugă indemnizației de care beneficiază fiecare deputat și senator. În acest context, este oportun de aflat în ce măsură parlamentarii constănțeni sunt dispuși să renunțe la o parte din cheltuielile lunare. Astfel, a fost interesant de constatat că, dintre cei șase parlamentari intervievați, toți au reacționat, în primă instanță, critic față de renunțarea la o cotă parte din cheltuieli, dar nu atât din cauza faptului că nu se pot dispensa de bani, ci pentru că, susțin ei, astfel de gesturi nu sunt decât „populisme ieftine, fanteziste”, care nu rezolvă problema crizei economice din România. Idei „tâmpite“ pe bani publici și… „populisme ieftine“ Parlamentarii tomitani care s-au arătat deranjați de ideea de a renunța fie doar la o parte din cota forfetară, fie la alte cheltuieli lunare au fost deputatul PNL Mihai Lupu și deputatul PDL Constantin Chirilă. „Pot renunța la absolut tot, inclusiv la mandatul de parlamentar”, a declarat, în primă fază, Mihai Lupu. El a explicat, ulterior, că gestul colegului său liberal, Mircea Diaconu, i se pare „un populism ieftin, făcut să dea bine la ziare” și că e sceptic cu privire la reala economie care s-ar face „dacă trei, patru sute de parlamentari ar renunța, să spunem, la mașina de serviciu”. Constantin Chirilă consideră că „unii parlamentari se întrec în gesturi gratuite, în populisme”, iar ideea de a renunța, spre exemplu, la o parte din suma forfetară i se pare „tâmpită”. Admițând, totuși, că „excese există, fără îndoială”, pedelistul a afirmat că nu ar vrea, prin renunțarea la cota forfetară, să-i lase pe cei patru angajați de la cabinetul său parlamentar pe drumuri. „Mi se par lucruri neserioase. Vorbim de solidaritate? Să ne dăm și verighetele, așa cum au făcut, cu ani în urmă, coreenii”, a ținut să precizeze deputatul PDL, nu înainte, însă, de a menționa și că parlamentarii au devenit „o clasă stigmatizată”. „Nu“ deplasărilor externe și mașinilor de lux „Cheltuielile pot fi reduse, dar nu pot fi tăiate total”, a explicat deputatul PNL George Dragomir, în opinia căruia sumele de bani de care beneficiază parlamentarii sunt incomparabil mai mici cu cele din alte instituții publice. Deputatul Colegiului 1 a amintit și că PNL a propus, cu luni în urmă, reducerea cheltuielilor Camerei Deputaților, în 2010, cu 30%, propunere care, însă, nu a fost luată în calcul. „Nu ne-au băgat în seamă, deși am prevăzut încă de atunci ce se va întâmpla”, a afirmat parlamentarul. Dragomir a adăugat și că nu e de acord ca cei patru angajați pe care îi are la cabinetul său să rămână fără un loc de muncă, dar și că „există această falsă impresie că parlamentarii români trăiesc într-un huzur”. Deputatul PNL a menționat, totuși, că una dintre soluțiile de reducere a cheltuielilor ar putea să constea în refuzul deputaților și senatorilor de a mai face deplasări în străinătate, gest la care el, personal, va recurge, dar și în renunțarea, de către președinții Senatului și Camerei Deputaților și a șefilor de comisii la mașinile de serviciu, de lux, pe care le folosesc alături de „clasicul” Logan. Tot patru angajați la cabinetul său parlamentar are și deputatul PDL al Colegiului 5, Zanfir Iorguș, angajați pe care, susține el, n-ar vrea să-i concedieze. Ca și colegilor săi din Parlament, gestul senatorului Mircea Diaconu îi pare, lui Iorguș, „o decizie cu mare pompă, un mesaj populist”. Pedelistul a explicat că nu este de acord cu reducerea pensiilor și că recomandă încetarea cheltuielilor și a achizițiilor publice nejustificate din toate administrațiile publice locale și instituțiile statului. Cât despre o renunțare personală la o parte din veniturile pe care le are ca deputat, democrat liberalul a afirmat că își donează 50% din indemnizația lunară, dar încă de la începutul mandatului și nu doar de la adâncirea crizei economice, unui fond de solidaritate pentru pensionarii și elevii nevoiași. În final, însă, Iorguș a precizat că, din punctul său de vedere, „ideea că salvarea vine de la parlamentari este falsă”. „O analiză… cu picioarele în apă rece“ Senatorul PSD Nicolae Moga s-a declarat cel mai deschis vizavi de propunerea de reducere a cheltuielilor. Specificând că subiectul necesită „o analiză… cu picioarele în apă rece”, în ideea, susține el, „de a nu cădea în populism”, senatorul a declarat că i se pare absolut firesc să renunțe la 25% din veniturile sale lunare în calitate de parlamentar. „Șeful meu este electoratul, el m-a ales. De aceea, nu mi se pare firesc ca, atâta timp cât salariile sunt reduse cu 25%, iar pensiile cu 15, eu să nu mă solidarizez. E normal să fim solidari”, a declarat senatorul Colegiului 2. Moga a explicat că nu plătește chirie lunară pentru un cabinet, deoarece nu are unul propriu-zis, dar că achită, totuși, în fiecare lună, o sumă pentru microbuzul de care beneficiază atunci când face deplasări în județ și pe care l-a numit „moga-mobil”: „Suma de bani diferă de la o lună la alta, în funcție de distanțele parcurse”. Moga e dispus să renunțe la mașina de serviciu și, eventual, la doi din cei cinci angajați, deși ideea de a concedia oameni care depind de acest loc de muncă nu îi surâde deloc. În aceeași ordine de idei, senatorul PSD este de părere că cele mai mari reduceri de cheltuieli la buget ar putea să provină din „diminuarea economiei subterane”. Făcând, încă de la început, mențiunea că reducerile cheltuielilor parlamentare îi par „o diversiune creată pentru a distrage atenția de la realele probleme economice”, deputatul Colegiului 6, Eduard Martin, a declarat că renunță oricând la telefonul de serviciu, pentru că, oricum, în cei șase ani de când e parlamentar, nu a vorbit „nici măcar de un cent la el”. Martin nu crede, însă, că prin renunțarea la angajații de la cabinetul parlamentar ar rezolva o problemă (n.r. - el are trei astfel de angajați) și asta fiindcă „nu poți cere performanță unui parlamentar dacă nu are staff, sprijin logistic, tehnic”. Social democratul a declarat chiar și că ar renunța la indemnizația lunară pentru că nu trăiește din salariul de parlamentar, dar că măsura aceasta nu s-ar putea aplica tuturor parlamentarilor. Ca și George Dragomir, Martin a declarat că nu va mai face deplasări externe.