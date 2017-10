Parlamentarii constănţeni, cu şorţuleţ şi cravată de pionier

Parlamentarii constănțeni, cu șorțuleț și cravată de pionier

Debutul anului școlar 2009 - 2010 e, fără îndoială, cel mai controversat de după 1989. Niciodată prima zi de școală n-a fost, într-o atât de mare măsură, politizată, discutată și analizată în jurnale de știri și emisiuni, și nici negociată atât de mult între sindicate și profesori, pe de o parte, și guvernanți de cealaltă parte. Între amenințări cu boicotarea începutului de an școlar, termene limită pentru depuneri de amendamente la Legea educației și asumarea răspunderii Guvernului pe pa-chetul de legi și, mai mult, numeroase controverse între, culmea!, cele două partide aflate la guvernare, prima zi de școală readuce în prim plan, și anul acesta, problemele cu care se confruntă învățământul românesc. Acum, însă, spre deosebire de alți ani, deputații și senatorii nu se mai în-ghesuie, așa cum au mărturisit chiar ei, să participe la deschiderile de an școlar. Și, totuși, senatorii și deputații au fost, și ei, copii. Boboci cu șorțuleț și cravată de pionier. Iată cum își amintesc ei, inclusiv în imagini, de anii de școală și cum văd astăzi învățământul. Mihai Lupu, deputat PNL: „A trecut atât de mult timp… Era o curiozitate, era o trăire pe care o așteptai cu nerăbdare și căreia îi acordai o deosebită importanță. Abia așteptam să încep școala. Știam, de la sora mea mai mare, toate lecțiile pe de rost. Țin minte că mergeam cu ghiozdan de carton la școală, iar atunci când am luat premiul I în clasa întâi am primit cartea «Povestea porcului». Astăzi, copiii au mai multă informație, dar nu mai există atâta emoție și, din păcate, nici bun simț și respect. Sau nu atât ca pe vremea aceea”. Alexandru Mazăre, senator PSD: „Nu pot să spun că săream în sus de bucurie când începea școala, pentru că se termina vacanța. Dar era, totuși, o curiozitate, față de colegi, față de ce însemna noul an școlar. Am luat premiul I ani de zile, iar apoi am urmat unul dintre cele mai bune licee din țară, la vremea aceea, anume pe cel de Matematică - Fizică de la Turnu Măgurele. Sigur că azi lucrurile sunt fundamental schimbate, e o lege a firii. Noi eram în lumea noastră, cu «Legendele Olimpului», cu Jules Verne. Ce nu-mi place mie e că azi școala nu mai e o prioritate în România. Modele în viață au devenit maneliștii și fotbaliștii. S-au schimbat valo-rile. Dar sper, totuși, ca în timp să se regleze și aspectul ăsta”. Mircea Banias, senator PD-L: „Îmi amintesc cu mare plăcere, cu mare emoție de prima zi de școală. Sunt lucruri care nu se uită niciodată. Sigur că regretam că se termina vacanța de vară, dar în același timp era acea emoție a unui nou început. Sunt și acum de principiul că cele mai frumoase prietenii sunt cele legate în copilărie și adolescență: sunt sincere, dezinteresate. Chiar dacă azi s-au mai schimbat lucrurile, cred, totuși, că emoțiile copiilor sunt aceleași”. Constantin Chirilă, deputat PD-L: „Prima zi de școală însemna o mare bucurie. Am fost foarte atașat de învățământul primar. N-am avut nicio absență la școală, iar până în clasa a VIII-a, inclusiv, am luat coroniță. Biblioteca nu am avut-o acasă, în schimb, am găsit-o la școală. Astăzi, însă, constat că s-a mai pierdut din simțirea aceea. Copiii sunt mai detașați. S-au mai schimbat sursele de informare. Pe vremea mea ni se cultivau alte valori care să ne formeze, să ne modeleze”. Nicolae Moga, senator PSD: „Categoric, eram alt tip de copii. Emoțiile erau foarte mari, festivitatea în sine era o emoție. Îmi amintesc că m-am pregătit cu jumătate de an înainte pentru prima zi de școală. O așteptam ca pe o sărbătoare, cu emoțiile inerente, față de eveniment și față de colegi. Am fost un elev bun, îmi plăcea la școală, nu eram eminent, dar eram sârguincios. Nu știu ce simt astăzi elevii, nu sunt în pielea lor. Ce mă îngrijorează, însă, e faptul că n-au o Lege a educației sănătoasă”. Zanfir Iorguș, deputat PD-L: „Prima zi de școală era o zi lejeră, cu tentă de sărbătoare. Nu cred că s-au schimbat prea multe. Așteptam cu nerăbdare să mă întâlnesc cu colegii mei. Astăzi, am înlocuit vacanța mare cu vacanța parlamentară. Și la sfârșitul ei nu ne mai întrebăm ce ai făcut în vacanța mare, ci ce politică ai făcut în vacanța parlamentară?”. Aledin Amet, deputat UDTTMR: „Am foarte multe amintiri din școală. Am fost un copil căruia i-a plăcut să lege prietenii și tocmai de aceea am păstrat și încă mai păstrez legătura cu unii foști colegi. Nebeneficiind de atât de multe modalități de petrecere a timpului liber în casă, așa cum este astăzi televizorul sau calculatorul, noi eram mai apropiați de oameni. Copiii de astăzi sunt mult mai închiși. Deși am primit trei invitații de a participa la deschiderea anului școlar, nu știu dacă voi merge, având în vedere conjunctura actuală. Voi fi prezent însă, cu siguranță, la prima oră, în calitate de părinte, cu fiul meu cel mare la grădiniță.” Cu aceeași emoție își amintesc de prima zi de școală și deputații Cristina Dumitrache - PSD și Maria Stavrositu - PD-L