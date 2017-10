Parlamentarii constănţeni critică decizia Ministerului Mediului de a reduce la jumătate banii pentru parcuri

Parlamentarii constănțeni critică decizia Ministerului Mediului de a reduce la jumătate banii pentru parcuri

Ministerul Mediului a anunțat, în cursul săptămânii trecute, reducerea la jumătate a banilor pentru parcuri. Este vorba, concret, de programul național de îmbunătățire a calității mediului, program în cadrul căruia administrațiile locale pot aplica fie pentru realizarea proiectelor de dezvoltare și modernizare a spațiilor verzi, fie pentru înființarea unor parcuri noi, scuaruri și aliniamente plantate. Aspectul deloc îmbucurător este acela că, deși trăim într-o țară în care suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este oricum cu mult sub standardele europene, fondurile pentru conservarea și extinderea spațiilor verzi sunt reduse la jumătate. Astfel, pentru programul național care se derulează, anul acesta, în perioada 21 septembrie - 12 octombrie, suma alocată s-a redus, conform anunțului făcut de Ministerul Mediului joia trecută, la 92,4 milioane de lei. Întrebați cum comentează acest aspect, trei dintre parlamentarii constănțeni au declarat că nu știau despre decizia Ministerului, dar și-au manifestat dezaprobarea față de ea, în timp ce deputatul PD-L Sulfina Barbu, președinte al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic din Camera Deputaților, a precizat că decizia este una unilaterală și că, în calitate de deputat al acestei comisii, va formula o întrebare către minister pentru ca măsura să fie explicată. Deputatul PD-L al Colegiului 10, Maria Stavrositu, a declarat că nu agreează deloc decizia ministerului condus de social-democratul Nicolae Nemirschi. „Nu e deloc în regulă, nu agreez ideea, cu atât mai mult cu cât scuza crizei nu trebuie folosită atunci când vorbim de zona spațiilor verzi”, a explicat Stavrositu. Deputatul democrat-liberal a precizat că important nu e de cine e condus acest minister, ci faptul că un oraș cum este Constanța are foarte mult de suferit de pe urma unei astfel de reduceri de fonduri. Deputatul constănțean intenționea-ză să inițieze un program intitulat „Parcuri pentru copiii noștri”, în cadrul căruia vor fi depuse o serie de proiecte de lege care își propun protejarea parcurilor existente și crearea de noi spații verzi care să contribuie la îmbunătățirea mediului ambiant. Și deputatul Sulfina Barbu s-a arătat contrariată de decizia Ministerului Mediului și a declarat că nu cunoaște vreun act normativ al minis-terului care să prevadă reducerea, la jumătate, a acestor fonduri. Mai mult decât atât, vehementă susținătoare a conservării și extinderii spațiilor verzi, Sulfina Barbu a declarat că, în curând, va fi publicată în Monitorul Oficial Legea de modificare a Legii 24 a spațiilor verzi, prin care se interzice clar schimbarea destinației unui spațiu verde. Parlamentarul a explicat că spațiile verzi nu vor mai face loc construcțiilor decât în cazuri foarte rare, anume atunci când acestea sunt de utilitate publică. Legea a trecut de votul final în Camera Deputaților, iar în prezent se află în procedura de promulgare, la Președinție. „Mă aștept la ce este mai rău” Nici deputatul liberal George Dragomir, președinte al Organizației Județene a PNL Constanța, nu a agreat decizia ministerului. „În prima fază vor reduce fondurile la jumătate, apoi nu vor mai avea bani deloc”, a venit replica sa. Dragomir a precizat, totuși, că decizia nu îl surprinde, fiind „rezultatul unei guvernări incompetente”. În opinia parlamentarului constăn-țean, cel mai probabil, motivul care va fi invocat de Ministerul Mediului va fi acela că „de la Ministerul de Finanțe nu mai vin bani”. „Mă aștept la ce este mai rău, o să dea vina unul pe altul”, a subliniat George Dragomir. Senatorul PD-L Mircea Banias consideră, și el, decizia ca fiind una pripită și, din acest punct de vedere, a menționat și că parlamentarii nu au fost nici consultați, nici anunțați. „Clar, e o decizie care va afecta în mod negativ județul. Și-așa suferim din cauza lipsei spațiilor verzi, iar la noi în oraș, știm cu toții, a fost prăpăd din perspectiva asta”, și-a exprimat liderul PD-L Constanța dezamăgirea față de reducerea, la mai mult de jumătate, a fondurilor pentru programul național de îmbunătățire a calității mediului. „Este o greșeală, ar fi trebuit ca ministerul să facă un minim efort pentru parcuri, cu atât mai mult cu cât, la conducerea sa, se află o persoană care a fost în prim planul administrației locale din Constanța (n.r. - Nicolae Nemirschi)”. „Dezvoltarea economică bate spațiile verzi” Nu în ultimul rând, directorul executiv al organizației nonguvernamentale Mare Nostrum, Mihaela Cândea, a explicat că problema lipsei de spații verzi nu ar fi fost rezolvată doar cu ajutorul fondurilor de la Ministerul Mediului. „În primul rând, sunt convinsă că Ministerul are o argumentare pentru această decizie, dar municipalitățile ar trebui, pe de altă parte, să găsească soluții pentru conservarea spațiilor verzi. Aplicarea pe o linie de finanțare nu e suficientă”, a arătat directorul Mare Nostrum. În plus, Mihaela Cândea a declarat și că nu trebuie omis faptul că „dezvoltarea economică bate spațiile verzi” în Constanța, orașul în care, conform ultimelor evaluări ale ONG-ului, doar aproximativ 5 metri pătrați de spațiu verde revin fiecărui locuitor în parte, în condițiile în care normele europene prevăd între 20 și 25 de metri pătrați. „Mare Nostrum a spus întotdeauna: Constanța suferă la capitolul spațiu verde, iar înjumătățirea fondurilor nu poate decât să reducă și mai mult suprafața de spațiu verde”, a completat directorul executiv al ONG-ului. Cu toate acestea, Cândea a menționat că există și o parte bună în contextul crizei actuale, și anume că ritmul construcțiilor care se ridicau s-a mai încetinit. Chiar și așa, însă, Mihaela Cândea a precizat că înainte de extinderea de spații verzi prin măsuri de finanțare este important ca autoritățile locale să le conserve pe cele deja existente.