Parlamentarii constănţeni „chiulesc“ de la deschiderea noului an şcolar

De rușine sau pentru că nu vor să politizeze evenimentul,

Parlamentarii constănțeni „chiulesc“ de la deschiderea noului an școlar

În anii trecuți, debutul noului an școlar era, pentru politicieni, pretextul ideal pentru a se afla în mijlocul oamenilor, în ideea de a face proverbialele „băi de mulțime”, având ca scop real campania electorală. Aspiranții la mandatele de primar sau președinte de consiliu județean și cei care se visau în Parlamentul României descindeau în mijlocul elevilor și al profesorilor pentru a lua pulsul… învățământului românesc. E drept, nu toți procedau astfel, unii considerând acest demers un gest ipocrit și pur politicianist. Debutul anului școlar 2010-2011 nu-i mai aduce pe parlamentarii constănțeni în curțile școlilor. Principalul motiv? Criza. Ar fi, apoi, faptul că, susțin ei, nu vor să politizeze evenimentul și, nu în ultimul rând, chiar dacă o recunosc mai puțin, situația delicată în care s-ar putea afla, în fața unor bugetari cu venituri diminuate. Școala nu e o tribună politică Deputatul Colegiului 4, democrat liberalul Constantin Chirilă, a mărturisit că nu știe încă dacă va participa la festivitatea ocazionată de începutul noului an școlar, prezența sa depinzând de invitațiile pe care le va primi, dar că, în principiu, nu agreează ideea. „Am o problemă cu politicienii care se îngrămădesc la hramul vreunei biserici sau pe la școli, atunci când începe anul școlar, fiindcă se duc să facă poze, să «împuște» imagine. Or, eu nu vreau să confisc astfel de manifestări. Debutul noului an nu trebuie transformat în tribună de discursuri politice”, a explicat deputatul PDL. Întrebat, însă, dacă în opinia sa prezența deputaților și a sena-torilor, în mijlocul profesorilor ale căror venituri au fost diminuate și al părinților care se confruntă, și ei, cu criza, este binevenită, Chirilă a declarat: „Acum sigur că politicienii nu sunt bine priviți în contexte de criză. Îndeosebi cei care și-au asumat măsuri anti-criză dure. Nu cred că vreunul dintre parlamentari este iubit acum, mai ales de un mediu care e afectat de aceste măsuri. Dar, dacă oamenii vor să asculte, ei trebuie să afle că aceste acțiuni sunt rezultatul unui mare șir de greșeli ce au tot avut loc în ultimii 20 de ani. Am sacrificat trecutul, însă nu trebuie să sacrificăm și viitorul”. Parlamentarul constănțean a conchis susținând că „responsabilitatea nu înseamnă, totuși, absență”. Colegul său de partid, senatorul Mircea Banias, liderul interimar al PDL Constanța, este de aceeași părere. Banias a declarat că nu va participa, în calitate de parlamentar, la deschiderea noului an școlar, pe motiv că nu-i place să politizeze astfel de evenimente. El consideră că, „din anumite motive, prezența deputaților și a senatorilor s-ar putea justifica”, dar că s-a săturat de intervenția politicului în toate domeniile în perioada post-decembristă. Dacă, totuși, va fi prezent în mijlocul elevilor, o va face alături de fiica sa, care începe, toamna aceasta, cursurile liceale. „Politicienii ar trebui să se abțină“ Senatorul Colegiului 3, social-democratul Alexandru Mazăre, a declarat, în primă fază: „Mă mai gândesc dacă voi participa la deschiderea anului școlar”. Ulterior, însă, Mazăre a remarcat că „politicienii ar trebui să se abțină de la astfel de gesturi, pentru că ieșirile de genul acesta nu-și au rostul”, susținând totodată că nu vrea să fie ipocrit. Parlamentarul PSD a afirmat că înțelege supărarea profesorilor, cauzată de diminuarea veniturilor și, de asemenea, că efectiv n-ar ști ce să le spună. „Să mă duc să le vorbesc despre ce? Despre rolul vital pe care-l are, pentru o socie-tate, educația?!?”, a fost întrebarea, ce-i drept retorică, a senatorului Colegiului 3. Alexandru Mazăre a recunoscut, însă, că în anii anteriori a participat la mai multe astfel de festivități, fiind prezent la mai multe școli. Deputatul Colegiului 3, Cristina Dumitrache, ia în calcul să participe la debutul noului an școlar. „Nu am luat încă o hotărâre, mă voi întâlni cu reprezentanții din teritoriu și voi lua o decizie”, a afirmat social-democrata. Deputatul PSD a admis, însă, că se așteaptă ca oamenii din colegiul său, profesori și părinți, să aibă, pe fondul crizei, mult mai multe plângeri față de anii precedenți: „Mă aștept să ridice mai multe probleme, legate de debandada din sistemul de învățământ, dar și de criză, de faptul că au probleme în achiziționarea rechizitelor”. Pe de altă parte, specificând că nu poate vorbi în numele tuturor parlamentarilor, Dumitrache consideră că, în ceea ce o privește, nu crede că oamenii o vor privi altfel de cum au făcut-o până acum, în pofida crizei, și asta deoarece ea susține că a menținut o relație bună cu alegătorii pe care-i reprezintă. „Toți politicienii sunt o apă și-un pământ“ Deputatul PNL Mihai Lupu a afirmat că e sceptic vizavi de prezența sa la deschiderea noului an școlar și asta deoarece n-ar avea ce să le spună oamenilor. Interesant a fost, însă, faptul că parlamentarul liberal a admis că „niciunul dintre politicieni nu a făcut realmente ceva pentru elevi”. Lupu a declarat, în continuare, că nici să îi critice pe colegii săi parlamentari, indiferent de partid, nu i s-ar părea potrivit: „Toți suntem o apă și-un pământ. Niciunul nu-i mai bun”. Parlamentarul liberal preferă, conform spuselor sale, ca de-a lungul anului să doneze jucării pentru copiii care învață la grădinițele din colegiul său. În final, Lupu a menționat că i-ar fi rușine să se ducă în mijlocul oamenilor în prima zi de școală, în actualul context.