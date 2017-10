Parlamentarii constănţeni aleargă între Deltă, Apuseni şi Egipt

În prima vacanță dintre sesiuni

Parlamentarii constănțeni aleargă între Deltă, Apuseni și Egipt

Prima sesiune parlamentară din mandatul actualului Legislativ e aproape de final, iar parlamentarii constănțeni trag linie: o parte dintre ei au regrete, o parte, însă, își exprimă cu entuziasm satisfacția vizavi de proiectele de lege pe care le-au susținut. Dincolo de asta, însă, deputații și senatorii de Constanța își fac planuri de vacanță și asta pentru că, de la 1 iulie și până la 1 septembrie, parlamentarii vor fi în vacanță. Cu toate acestea, între cursele de motocross și ieșirile în Delta Dunării sau drumețiile din Munții Apuseni, mai toți reprezentanții constănțenilor în Parlamentul României declară că și în perioada vacanței vor pregăti proiectele pe care intenționează să le inițieze în sesiunea care va debuta în toamnă. Senatorul Banias va alege Munții Apuseni Prima sesiune parlamentară din cel dintâi mandat de senator a fost, potrivit declarațiilor democrat-liberalului Mircea Banias, „una de acomodare”. Tot el susține, însă, că din toamnă va da „randament maxim”. „Nu pot să spun că am regrete legate de prima sesiune. Din punctul meu de vedere am avut o activitate satisfăcătoare. E drept că orice nou parlamentar are nevoie de o perioadă de acomodare. Din toamnă, însă, voi susține în forță, alături de colegii mei, un pachet de inițiative legislative, vom da randament maxim”, și-a caracterizat liderul PD-L, Mircea Banias, primele luni de mandat în Senat. În ceea ce privește perioada de vacanță, care va debuta în doar câteva zile, pedelistul a declarat că intenționează să petreacă mult timp acasă și, de asemenea, să acorde mai mult timp propriei sănătăți, pe care a cam neglijat-o în ultimul timp. „Planuri de vacanță? Mă bate gândul să merg în Apuseni, cu familia, acolo n-am fost niciodată. Probabil undeva spre sfârșitul lunii iulie, începutul lui august”, a precizat senatorul Colegiului 4, care s-a relaxat, potrivit unor surse din PD-L, și în timpul sesiunii, o dată la Dubai, o dată în Italia. Totodată, Banias a ținut să menționeze că a propus, alături de senatorul PSD Nicolae Moga, ca, în perioada 24-28 august, lucrările Comisiei pentru Apărare, ordine publică și siguranță națională din care fac parte și el, și Moga, să se desfășoare pe litoral. Vacanța lui Chirilă, „condimentată” cu emoțiile examenelor Colegul de partid al lui Mircea Ba-nias, deputatul Constantin Chirilă, a mărturisit că are un gust ceva mai amar în ceea ce privește prima sesiune parlamentară. În opinia sa, „ceea ce este regretabil e faptul că există prea mult spectacol la micro-fon și mai puțină muncă în comisiile de specialitate”. „Sistemul legislativ e vraiște, din păcate”, a subliniat Constantin Chirilă. Aflat, ca și Banias, la primul mandat de parla-mentar, Chirilă și-a exprimat, totuși, speranța că, „odată înțelese meca-nismele Parlamentului, oamenii aleși uninominal să înceapă să facă ceva, să reușească să schimbe ceva”. Cât despre vacanță, Chirilă a explicat că, deși va petrece „undeva, în țară, un concediu de o săptă-mână”, vara sa va fi una plină de emoții: „Am examen la liceu, la facul-tate”, a afirmat, în spirit de glumă, deputatul Colegiului 4, referindu-se la cei doi copii ai săi, care vor susține examenele de admitere la liceu, respectiv la facultate. Pesedistul Eduard Martin preferă motocross-ul pe plaiuri românești Unul dintre cei mai încântați parlamentari constănțeni de sesi-unea care se va încheia curând s-a dovedit a fi social-democratul Eduard Martin, lucru care se datorează, potrivit explicațiilor sale, faptului că „a fost o sesiune fructuoasă”. Martin a menționat, înainte de toate, proiectul de lege care privește organizarea și funcționarea creșelor, inițiativă legislativă care în opinia sa „va avea un impact național” și care, în pofida avizului negativ dat de Guvern, a trecut în Parlament, urmând să meargă acum la promulgare. De altfel, acesta ar fi, se pare, singurul regret al deputatului constănțean: „Din păcate, Guvernul a dat aviz negativ acestui proiect, uitând că noi, parlamentarii, reprezentăm Legisla-tivul, iar el Executivul. Dar chiar și așa, legea a trecut, ea va fi promulgată”, a subliniat Martin. După o perioadă care nu i-a adus decât, așa cum a declarat, realizări, Eduard Martin nu-și va petrece vacanța în străinătate căci, așa cum tot el a explicat, „sunt o grămadă de lucruri de făcut la Constanța”. Astfel, deputatul Colegiului 6 a afirmat: „Nu merg în destinații exotice, prefer plaiurile natale: plajă, mare, soare, ski-jet, motocross. Mă dau pe munți cu motocicleta”, a sunat, mai exact, declarația lui Martin cu privire la vacanța parlamentară. Alexandru Mazăre, între Delta Dunării și Egipt Colegul său social-democrat, senatorul Alexandru Mazăre, care e, de altfel, al doilea inițiator al propu-nerii legislative pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, s-a declarat, și el, mulțumit de actuala sesiune parlamentară. „Nu am regrete, am avut o activitate bună, iar proiectele inițiate, aflate încă în proceduri, au avut aviz favorabil până la acest moment”. Legat de proiecte legislative, Mazăre a anunțat și că legea privind șoseaua de coastă, trimisă de președintele Traian Băsescu spre reexaminare, în mandatul trecut, ar putea să fie supusă votului final luni, în Camera Deputaților. Cu toate acestea, Mazăre a recunoscut că o urmă de regret există „la un nivel mai general”. În această ordine de idei, el a specificat că dacă în planul activității personale nu există păreri de rău, nu același lucru se poate spune despre „un cadru mai general”, iar aici senatorul PSD s-a referit la „actuala conjunctură economică și politică”, dar și la alianța cu PD-L, aspecte care, în opinia sa, nu conduc la o guvernare tocmai fericită. Cu sau fără regrete, însă, Alexandru Mazăre va pleca, imediat după încheierea sesiunii, „două, trei zile în Delta Dunării”. Chiar dacă a afirmat că încă nu e convins, sena-torul social-democrat a indicat Egiptul drept cea mai probabilă destinație a vacanței sale în străinătate. Dragomir ia calea țărilor nordice, Lupu, pe cea a târgului Ieșilor Deloc încântați de prima sesiune a actualului mandat sunt deputații liberali constănțeni George Dra-gomir și Mihai Lupu. Dacă cel dintâi a subliniat că „electoratul are toate motivele să fie dezamăgit”, cel de-al doilea, aflat la primul mandat de parlamentar, a afirmat că e dezirabil ca deputații și senatorii să aibă o altă abordare pentru „credibilizarea instituției Parlamentului”. „Altminteri chiar putem spune despre noi, parlamentarii, că suntem niște paraziți”, a dat verdictul deputatul PNL, Mihai Lupu. „Nu facem decât să aprobăm la repezeală ordonanțe prost făcute, avem activități limitate, ședințe suspendate, încălcări ale Camerei Deputaților. Sunt dezgustat și eu, ca parlamentar”, a caracterizat Dra-gomir, președinte al PNL Constanța, prima sesiune parlamentară. Cei doi parlamentari constănțeni liberali nu s-au dovedit, însă, prea încântați de ideea de vacanță. În vreme ce Mihai Lupu a afirmat că preferă la facă plajă la Constanța și să își viziteze părinții, la Iași, Dragomir a menționat că va opta pentru o vacanță într-una din țările nordice. „Nu va fi o vacanță de odihnă, sunt dornic să vizitez, nu să stau, ci să văd locuri în care nu am mai fost înainte. Vacanța propriu-zisă va fi de 10-12 zile, pentru că apoi ne vom pregăti de prezidențiale”, a conchis el. Aledin Amet vrea o vacanță în familie Aledin Amet, deputatul UDTTMR, aflat la al doilea mandat de parla-mentar, s-a străduit în cele șase luni ale sesiunii, potrivit propriilor de-clarații, să facă totul cât mai bine, în numele oamenilor pe care îi reprezintă în Parlamentul României. Planurile sale de vacanță sunt, așa cum a afirmat el, „deloc senza-ționale”. Mai exact, deputatul inten-ționează ca în această primă vacanță din actualul mandat să aibă o acti-vitate intensă în teritoriu, în scopul unei comunicări eficiente cu alegătorii și cu reprezentanții administrațiilor publice locale din județ. Vacanța va fi scurtă, în familie: „câteva zile cu soția și cei doi copii, la Slănic Prahova”, a concluzionat deputatul UDTTMR.