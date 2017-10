Parlamentarii constănţeni ai PSD, dispuşi să demisioneze

3

un USL de doi bani

Parlamentarii de mai sus si-au depus demisiile in mana patronului lor,Mazare.Nu mai poate Mazare daca ei vor demisiona sau nu.Problema consta in fariseismul si ipocrizia cu care prapadita de opozitie trateaza problemele Romaniei.Cine crea sa-si dea demisia,s-o depuna la Parlament.Dar nu le convine deoarece s-at organiza alegeri partiale si respectivii si-ar pierde tpate drepturile de parlamentar si nici dracul nu-i va mai alege.Dar sa nu ne miram.Opozitia mitingista,cu sau fara demisii,nu mai exista demult.In curand va trebui sa dea socoteala pentru lipsa totala de activitate si initiativa in vederea iesirii din criza.Cert este un lucru.Oamenii au inceput sa inteleaga ca nu ajungem nicaieri cu actualele partide si politicianisti de duzina.Probabil ca initiatorii demisiilor din Parlament s-au inspirat din masura luata de Iuliu Maniu ca fiecare parlamentar si ministru sa-i dea demisia in albca sa =i determine sa nu sufle in front.