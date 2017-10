Parlamentarii au depus peste 60 de amendamente la cele două legi de austeritate

Cei doi secretari generali ai Camerei Deputaților și ai Senatului au anunțat că parlamentarii au depus peste 60 de amendamente la cele două legi de austeritate pe care Guvernul își va angaja răspunderea astăzi. Gheorghe Barbu, secretarul general al Camerei Deputaților, a declarat că, la nivelul acestui for, au fost depuse 43 de amendamente, dintre care 25 la legea privind măsurile de restabilire a echilibrului bugetar, iar 18 la legea privind domeniul pensiilor. La Senat, secretarul general Ion Moraru a precizat că numărul amendamentelor depuse ajunge la aproximativ 20, pentru ambele legi. PDL a propus șapte amendamente pentru sprijinirea mediului de afaceri și relansare economică. Printre amendamentele aduse de UNPR, se numără și cel potrivit căruia reducerea de 25% ar trebui să se aplice fondului de salarii și nu salariilor individuale. În plus, UNPR propune ca pensiile sub 1.000 de lei să nu fie afectate și nici indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap. Din partea UDMR, Gyorgy Frunda susține în primul rând propunerea de înghețare a pensiilor până la 31 decembrie 2011, în locul reducerii cu 15%, considerată neconstituțională. Parlamentarii liberali au depus vineri o serie de amendamente care vizează eliminarea prevederilor propuse de Executiv și înlocuirea cu măsurile alternative ale PNL, anume: anularea impozitului minim, reducerea cheltuielilor bugetare prin reducerea cu 50% a cheltuielilor prevăzute în legea bugetară cu achiziții de imobile, dotări independente, elaborarea studiilor de prefezabilitate și de fezabilitate, deplasări, detașări, transferuri, precum și reducerea cu 25% a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat cu bunuri și servicii. Liberalii susțin și reducerea numărului de ministere. PSD a anunțat că social-democrații nu vor face amendamente la proiectele de legi asumate de Guvern, deoarece acestea „în ansamblu trebuie respinse”.