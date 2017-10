Parlamentari de Constanţa - între afaceri penale şi "trai pe vătrai" din banii noştri

I-ați votat degeaba!

Parlamentari de Constanța - între afaceri penale și "trai pe vătrai" din banii noștri

Au trecut trei ani de când constănțenii au trimis 20 de parlamentari, care să le reprezinte interesele, în cel mai reprezentativ organ suprem. Dacă în timpul campaniei electorale din luna noiembrie 2012, toți făceau promisiuni, la trei ani de la alegerea lor, puțini dintre ei mai știu pentru ce se află în Parlament. Nu numai că mulți dintre ei au uitat să mai treacă prin colegiile unde au fost aleși, dar nici la locul de muncă nu fac mare lucru. Din câte se pare, dosarele penale întocmite pe numele lor și-au pus amprenta serios și, practic, nu-i mai interesează decât să ducă la bun sfârșit acest mandat, fără a renunța la statutul și salariul de parlamentar. În momentul de față, singurul care a ales să-și dea demisia din Parlament este cel al Colegiului 9, Dănuț Culețu. La data de 1 aprilie 2015, el a anunțat că se retrage din activitatea parlamentară și nu a fost o păcăleală. Decizia a fost luată după ce Culețu a fost trimis în judecată de procurorii DNA fiind acuzat de abuz în serviciu privind fapte comise în perioada în care era prefect al județului Constanța. Dosarul său se află pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.Deputatul Colegiului 6, Eduard Martin (PSD), se află la al treilea mandat. Și el a fost trimis în judecată, anul trecut, fiind acuzat de fapte de corupție în ceea ce presa a numit „dosarul Polaris”. Comparativ cu Dănuț Culețu, acesta a ales să rămână în funcție chiar dacă colegii spun că îl văd foarte rar pe la Parlament. Gurile rele susțin că Eduard Martin ar sta mai mult prin America, acolo unde soția sa este consul la New York și unde unchiul său, Dumitru Martin, în prezent arestat în SUA, desfășura activități sub paravanul firmei „Polaris”. De altfel, activitatea sa în Parlament reiese și din datele oferite de Camera Deputaților. Pe parcursul anului 2014, el a avut 23 luări de cuvânt, nouă declarații politice și opt propuneri legislative din care 4 promulgate. Surprinzător, în 2015, a devenit brusc, tăcut, astfel că activitatea sa a rămas la nivelul anului 2014. Practic, și-a încasat salariul degeaba, dar un lucru este cert. Acesta este sfârșitul carierei politice a lui Eduard Martin, surse din interiorul formațiunii politice spunând că el nu se va mai regăsi pe listele partidului la alegerile din toamnă.Colegiul 3 Senat este reprezentat de Alexandru Mazăre (PSD) aflat la al treilea mandat de parlamentar. Și el a avut probleme cu legea în anul care s-a încheiat însă, în cele din urmă, a fost scos de sub urmărire penală. Dacă în alți ani era unul dintre cei mai activi politicieni, în anul care tocmai s-a încheiat Alexandru Mazăre a ales tăcerea. El a avut doar o singură inițiativă legislativă și nu a mai luat cuvântul în plen, și nici nu a mai adresat interpelări. De altfel, la un moment dat, el a lăsat să se înțeleagă că se va retrage din politică. Și senatorii Mircea Banias (ALDE) și Gigi Chiru (PNL) se luptă prin instanțe să-și dovedească nevinovăția, ambii trimiși în judecată de procurorii DNA fiind acuzați de fapte de corupție. Chiar și așa, ei nu și-au întrerupt activitatea la Parlament care își urmează cursul firesc în speranța că vor reuși să-și dovedească nevinovăția, iar în 2016 să se regăsească, din nou, pe listele partidelor din care fac parte.În schimb, chiar dacă nu are probleme cu dosarele penale, o activitate foarte slabă pe parcursul anului trecut a avut deputatul Colegiului 3, Andrei Răzvan Condurățeanu. El se află la primul mandat. Dacă până în 2014, luase cuvântul în plen de 7 ori și avusese 5 declarații politice, în 2015, a vorbit o singură dată în plen și a avut o singură declarație politică. Cât despre colegiul pe care-l „păstorește”, oamenii spun că nu l-au mai văzut de la alegeri. Un alt invizibil al politicii de la malul mării este deputatul Mădălin Voicu de la PSD, care este ca și inexistent în Colegiul 10 din Constanța. Deși se află la al cincilea mandat în Parlamentul României, ca dovadă că nu are nimic de spus, Mădălin Voicu a luat cuvântul în plen doar o singură dată, doar atunci când a depus jurământul în 2012. Cât despre colegiul unde a câștigat voturile, constănțenii spun că și-au simțit înșelate așteptările cu asemenea personaj impus de fosta echipă Mazăre-Constantinescu.Pe parcursul anului trecut, și deputatul Colegiul 8, Manuela Mitrea, de la PSD a devenit mai tăcută. În 2015, ea nu a mai luat cuvântul în plen, nu a mai făcut declarații politice și nici nu a mai adresat întrebări și interpelări, fiind posibil ca activitatea sa să fi fost afectată de condamnarea soțului, Miron Mitrea. În schimb, în 2015, a inițiat în plus patru propuneri legislative. Colegiul 5 al județului Constanța este reprezentat de deputatul Victor Manea (PNL) care se află la primul mandat. În 2014, el a fost declarat „puturosul partidului”, însă, în 2015 a devenit brusc interesat de activitatea sa. El a luat cuvântul în plen de 26 de ori, a făcut 11 declarații politice și a avut 34 de propuneri legislative din care 4 promulgate. Totuși, nu se știe exact dacă l-a apucat cheful de muncă după ce partidul l-a luat la bani mărunți sau dacă este doar o strategie cu intenția de a se regăsi și pe listele din acest an. Cert este că, dacă la Parlament s-a pus cu burta pe treabă, prin Colegiul 5 mai nimeni nu-l cunoaște.