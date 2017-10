Parlamentari constănţeni - "groparii" bolnavilor de cancer

Parlamentari constănțeni - "groparii" bolnavilor de cancer

Au fost aleși de constănțeni în speranța că vor face lucruri bune pentru ei, dar acum au ajuns să aibă surpriza că ar fi în stare să-i trimită cât mai repede la groapă prin inițiativele legislative pe care le semnează.Șase parlamentari de Constanța, Gheorghe Dragomir, Mihai Lupu, Victor Manea, Mihai Tararache, Puiu Hașotti de la PNL și Cristina Dumitrache de la PSD, sunt inițiatorii unui proiect de lege privind activitatea de prevenție în sănătate. Program ce prevede că românii care refuză să participe la programele de prevenție pot fi obligați să suporte, parțial sau total, costurile tratamentelor bolilor.Practic, proiectul a fost inițiat chiar de șefa liberalilor, Alina Gorghiu, dar cei șase parlamentari constănțeni au decis că trebuie să fie alături de ea chiar dacă, probabil, în tot acest mandat nu au ajuns măcar o dată să stea de vorbă, de exemplu, cu bolnavii de cancer.Concret, în expunerea de motive a inițiativei legislative se dă și un exemplu.„O pacientă cu cancer mamar depistat în stadiul 3, care a refuzat participarea la programele de depistare prin mamografie, poate fi obligată să suporte o contribuție la costurile curative în cuantum de 10% sau 20%, dar fără a depăși anumite limite care se stabilesc prin contractul-cadru sau un pacient cu hipertensiune arterială care a refuzat să se prezinte la controlul medical, solicitat de medic, poate fi obligat să suporte nu doar 50% din costul tratamentului, ci 50% din toate costurile de diagnostic și tratament, inclusiv concediile de boală determinate”, se spune în document.Nu știm exact dacă vreunul din cei șase parlamentari constănțeni au stat vreodată de vorbă cu cineva care plătește contribuții la Sănătate și încearcă să-și facă preventiv o mamografie, dar căreia i se trântește ușa în nas pe motiv că nu mai există plafon pentru analizele gratuite. O persoană care, din lipsă de bani, nu merge la privat să facă investigația în cauză, iar după câteva luni sau ani descoperă că are cancer la sân. Nu știm exact, dar putem trage concluzia că cei șase nu cunosc realitatea, altfel nu ar fi fost de acord cu asemenea aberații în detrimentul bolnavilor. Așadar, să fii de acord cu niște măsuri coercitive atunci când ai un sistem de sănătate deficitar, unde furturile și șpăgile sunt la ordinea zilei, cu milioane de români care cotizează la contribuțiile pentru Sănătate, dar atunci când merg să-și facă analizele anuale, cele de prevenție, sunt flituiți că nu mai există plafon pentru analizele gratuite, înseamnă că bunul-simț nu mai există.Ce prevede proiectul de legePotrivit proiectului de lege care se află în dezbatere publică până la 1 martie, prevenția se desfășoară în baza unei politici și a unei strategii pe termen mediu și lung, materializate sub forma unui program național de prevenție multianual, care are subprograme anuale. Finanțarea acestor programe ar urma să se facă de la bugetul de stat, iar sumele alocate nu pot fi mai mici decât 10% din fondurile publice alocate sistemului național de sănătate. Proiectul de lege prevede că toți cetățenii români, precum și rezidenții legali au dreptul de a beneficia de programele, măsurile și acțiunile de prevenție, indiferent de calitatea lor de asigurat. Toți beneficiarii programelor care contribuie activ la menținerea sănătății lor pot beneficia de stimulente financiare din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, stimulente ce vor fi transferate într-un cont personal de economii. Persoanele care doresc să beneficieze de aceste stimulente financiare trebuie să îndeplinească cumulativ două condiții: să prezinte o stare bună de sănătate sau, după caz, să demonstreze că respectă întocmai recomandările medicului și să demonstreze practicarea activă a unui sport, prin participarea la competiții sportive.Inițiativa legislativă mai prevede că, orice cetățean are dreptul de a refuza participarea la programele de prevenție, dar, în acest caz, spune proiectul de lege, poate suporta, parțial sau în totalitate, costurile tratamentului. Sau, altfel spus, poate să refuze vaccinarea sau participarea la programele de diagnostic precoce. Dar, totodată, prin contractul-cadru se poate impune asiguraților să suporte parțial sau total costurile tratamentelor bolilor care ar fi putut fi prevenite.