Parcurile din Constanţa ar putea fi distruse

Masacrarea spațiilor verzi, la mâna deputaților

Parcurile din Constanța ar putea fi distruse

Plenul Camerei Deputaților va dezbate, în săptămânile ce urmează, Ordonanța de Urgență 114/2007 în forma în care ea a fost propusă de Comisia pentru Administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, comisie care, la începutul lunii mai, a „mutilat” OUG de articolul 71, care interzicea schimbarea destinației spațiilor verzi. Prin urmare, modificarea ordonanței în Camera Deputaților dă practic liber la construcțiile din beton în parcuri, și asta fiindcă responsabilitatea construirii acestora va reveni autorităților locale. Sute de hectare de spații verzi riscă să fie betonate dacă plenul Camerei Deputaților va adopta Ordonanța 114/2007 în forma pe care comisia de specialitate a propus-o. Singura șansă este ca ea să fie retrimisă de către deputați în Comisia de Administrație publică și echilibru ecologic, în ideea ca membrii acesteia să reintroducă în cuprinsul actului normativ articolul 71, așa cum figura el în forma inițială. Altminteri, în pofida faptului că, potrivit normelor Uniunii Europene, cetățenii trebuie să beneficieze de 26 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, s-ar putea ajunge în situația în care parcurile, dar și celelalte spații verzi să devină victime ale masacrului cu betoane, dat fiind faptul că, dându-se liber la schimbarea destinațiilor acestora, autoritățile locale pot decide de unde și cât se taie, când și în ce scop se va defrișa. La momentul la care deputații din comisia menționată au scos din cuprinsul Ordonanței acel articol deosebit de important pentru conservarea spațiilor verzi, reprezentanții mai multor organizații non-guvernamentale din capitală au atras atenția asupra faptului că, odată cu parcurile, ar putea dispărea, pe același principiu, inclusiv spațiile verzi dintre blocuri. În plus, nemulțumiți și chiar scandalizați de modificarea ordonanței, aceiași reprezentanți ai ONG-urilor amenințau că, în cazul în care OUG va fi aprobată, sunt deciși să atace actul normativ la Curtea Constituțională făcând, concomitent, demersuri la UE pentru semnalarea acestei situații. Nu în ultimul rând, ei susțineau că îi vor solicita șefului statului, Traian Băsescu, să nu promulge legea de modificare a ordonanței. Președintele Comisiei pentru Administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic este deputatul democrat liberal Sulfina Barbu, un fervent susținător, cel puțin până la acest act normativ, al cauzelor ce țin de protejarea și conservarea mediului. Menționăm că am încercat să aflăm punctul său de vedere vizavi de „castrarea” Ordonanței 114, însă deputatul nu a putut fi contactat. Interes imobiliar vs. mediu sănătos Adoptarea OUG într-o formă lipsită de Articolul 71 ar crea un precedent extrem de periculos pentru Constanța, acolo unde administrația publică locală nu a avut nicio reținere în a permite construcția unui centru comercial în Parcul Tăbăcărie, privându-i pe constănțeni de o mare suprafață de spațiu verde și ignorând, la vremea aceea, protestele ONG-urilor. Și atunci, ca și în alte ocazii, de altfel, interesele imobiliare ale municipalității au primat. În această ordine de idei, ne-am putea aștepta ca, în viitorul apropiat, Parcul Tăbăcărie să fie în continuare ciopârțit, iar parcuri precum cel din zona Gării sau Parcul din Tomis II să fie masacrate după bunul plac al autorităților locale care, din păcate, nu o dată au demonstrat că nu pun prea mare preț pe mediul sănătos la care ar trebui să aibă acces fiecare cetățean și cu atât mai puțin pe normele sau recomandările UE. În municipiul Constanța, suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este cu mult sub standardele europene, încadrându-se undeva la 2,3, - 2,4 mp pe cap de locuitor. Cu tot cu cimitire!