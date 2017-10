Parcul şi centrul de tineret din Mihail Kogălniceanu vor fi reabilitate

Parcul și centrul de tineret din Mihail Kogălniceanu vor fi reabilitate

Deși din ce în ce mai mulți primari se plâng de modificările pe care le-au suferit bugetele locale pentru 2011, anul acesta se anunță unul destul de liniștit pentru locuitorii comunei Mihail Kolgălniceanu și pentru satele din vecinătatea sa. Primarul localității, Valer Iosif Mureșan, are în vedere proiecte noi pe care le va realiza cu aceleași fonduri pe care le-a avut și anul trecut. Mureșan afirmă că bugetul nu a fost votat încă, dar că este construit la fel ca cel din 2010. Totuși, primarul are speranța că va putea pune în aplicare destule inițiative cu acești bani, apelând, de asemenea, la finanțările din partea guvernului și la fondurile europene. Primarul va investi în reabilitarea unui parc din localitate, cu ajutorul banilor alocați în acest sens de la fondurile de mediu. De asemenea, el are în vedere extinderea și modernizarea centrului de tineret din Mihail Kolgălniceanu.