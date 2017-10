Parcul arheologic din Constanţa, reabilitat cu fonduri europene. Cum va arăta oaza de verdeaţă

3

am fost recent in braila- oras sarac, oameni putini, trafic foaaarte lejer si muulta verdeata. parcuri, standuri cu flori...cum avea ct pe marginea bulevardelor numai panselute si altele. plus o armada de cisterne care udau spatiile verzi, aspersoare in parcuri....eheeee...multe banci noi cu spatar..nu ca la ct sa dispara toamna sa nu le fure tiganii.....mie mia placut.....m-am intristat cand am intrat in ct.