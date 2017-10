Parcare supraetajată la Spitalul Judeţean Constanţa

2

Muscata din fereastra

Mai multa iedera in fereastra,mai putina lumina naturala in casa.Mai putina lumina naturala,mai multe becuri in tavan.Mai multe becuri,mai multe centrale atomice.Mai multe centrale atomice,mai putin verde.Ma intreb daca Mazare stie cum se defineste o constructie verde si ce inseamna un material eco.Nici nu ma astept sa stie.In mintea lui,o casa verde este o casa vopsita in verde sau o casa cu iedera pe fatada.Daca parcuri nu mai avem,avem in schimb o cladire cu ghiocei pe fatada.