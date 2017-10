Parc nou pentru locuitorii din Techirghiol

Primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan, are în lucru un proiect ce vizează reabilitarea unei suprafețe de 40.200 de metri pătrați și transformarea acesteia într-un parc de recreere modern.Inițiativa este finanțată din fonduri europene și are o valoare de 2.644.792 de lei, din care partea eligibilă alocată prin FEDR (Fondul european de dezvoltare regională) este de 1.667.105 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 366.203 lei.De asemenea, primăria va aloca o parte de cofinanțare de 41.496 lei.Potrivit documentației aferente proiectului, lucrările vor fi împărțite pe două zone.„Primul sector este cel situat între bulevardul Victor Climescu și aleile pietonale care permit accesul pe malul lacului. Aici, se vor executa lucrări de reabilitare la cele două alei de promenadă paralele precum și la scările de acces, care vor fi placate cu piatră de Techirghiol. De asemenea, firma de construcții implicată în acest proiect se va ocupa de amplasarea de jur împrejurul grupului statuar Techir și măgarul său a unei fântâni arteziene. Tot în Zona1 vor fi plantați arbori și arbuști, atât în partea de sus, cât și în partea de jos a parcului. În plus, vor fi montate două fântâni arteziene, realizate în plan înclinat, ce vor încadra scările de acces pe malul lacului. Băncile existente vor fi înlocuite cu unele noi, vor fi montate coșuri de gunoi, iar pe aleile din zona de jos a parcului vor fi amplasate gradene de lemn”, a explicat primarul Adrian Stan.El a mai adăugat că, potrivit proiectului Zona 2 se află în sudul primei regiuni ce va beneficia de reabilitare. Pe această porțiune se vor amplasa două locuri de joacă pentru copii, dotate cu leagăne și tobogane. Sectorul este parțial amenajat, așa că prin acest proiect vor fi amplasate două rampe speciale pentru persoanele cu dificultăți locomotorii și o rețea de irigație a spațiului verde existent.