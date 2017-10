Până la sfârşitul anului, 26.000 de salariaţi trebuie să părăsească sistemul bugetar

Până la sfârșitul anului, 26.000 de salariați trebuie să părăsească sistemul bugetar

Vineri, 12 Noiembrie 2010

Președintele Traian Băsescu a declarat ieri că până la 31 decembrie, 26.000, de salariați trebuie să părăsească sistemul bugetar. Șeful statului a explicat la conferința „Parteneriat pentru Creștere Economică în 2011”, organizată de Consiliul Investitorilor Străini, că unul din beneficiile acordului cu FMI este reforma ce se va face în administrație. „În ceea ce privește perspectiva acordurilor cu instituțiile financiare internaționale vă pot spune că în situația pe care eu o întrezăresc ca posibilă, de finalizare cu succes a actualului acord cu Fondul, Uniunea și Banca Mondială, intenționăm realizarea unui următor acord fără finanțare, preventiv, având ca obiectiv major continuarea reformelor structurale, spre exemplu reducerea aparatului bugetar. Vă pot spune că pe cifrele cu care s-a închis și luna septembrie, am speranța că se va atinge obiectivul pentru 2011, dar acest proces nu poate fi oprit aici. Avem nevoie nu numai de o reducere a cheltuielilor cu forța de muncă din aparatul bugetar. Avem nevoie și de o creștere a nivelului de calificare și de debirocratizare. De aceea spun că procesul de restructurare a aparatului de stat nu se oprește”, a spus șeful statului. În acest context, el a arătat că, până pe 31 decembrie, 26.000 de salariați trebuie să părăsească sistemul bugetar. „2011 va fi un an în care se va trece la o abordare calitativă a restructurării aparatului de stat. Acum, obiectivul major a fost reducerea cheltuielilor cu funcționarea statului. Am aici o cifră și vă pot spune că până la 31.12 a mai rămas o diferență de 26.000 de salariați care trebuie să părăsească sistemul bugetar și se atinge obiectivul de 70.000 reducere pe care și l-a asumat Guvernul. Deci, la 31.12, ar trebui să avem în plată 1.290.000 de salariați în sectorul bugetar - central, local, instituții, spitale, școli și așa mai departe”, a încheiat Traian Băsescu.