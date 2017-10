Palaz: Tusac şi prietenii lui fac "Vrei să fii miliardar?" cu banii publici

Palaz: Tusac și prietenii lui fac "Vrei să fii miliardar?" cu banii publici

Prefectul Claudiu Iorga Palaz a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că îl va reclama la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pe primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, pentru abuz în serviciu. Palaz a făcut public ceea ce numește un „adevărat dosar de corupție din administrația publică locală din Mangalia”. Prefectul a explicat că, în urma unei audiențe pe care a avut-o administratorul firmei SC Anca Irina SA, a sesizat mai multe nereguli în ceea ce privește gestionarea creanței pe care această firmă o datorează Primăriei Mangalia. Cel mai grav aspect, potrivit lui Palaz, este acela că Tusac a cesionat creanța către Sorin Gabriel Strutinsky, partenerul de afaceri al lui Radu Mazare. În această situație, reprezentantul Guvernului în teritoriu i-a transmis edilului Mangaliei că are timp până luni, la ora 12.00, să remită Prefecturii o adresă prin care să facă dovada că cesionarea creanței s-a făcut în conformitate cu o hotărâre de con-siliu local și să precizeze motivul pentru care s-a luat o astfel de decizie. „Situația se îndreaptă vertiginos către un dosar de corupție în Primăria Mangalia. În urma unei audien-țe, în data de 11 august 2011, am făcut o adresă la Primăria Mangalia, prin care l-am rugat pe primarul Claudiu Tusac să prezinte mandatul în baza căruia a fost împuternicit să semneze contractul de cesiune de creanță pentru suma de patru miliarde lei vechi pe care cedantul o deține asupra creditoarei SC Anca Irina SA, societate aflată în insolvență.(...) Nu știu cum, prin ce întâmplare, domnul primar a cesionat această creanță, în loc să o execute, fără aprobarea consiliului, că până la această dată nu mi s-a răspuns la nicio adresă, către numitul Sorin Gabriel Strutinsky. Am solicitat documente din care să reiasă că domnul primar, tizul meu, Claudiu Tusac, a fost împuternicit de Consiliul Local să facă acest lucru. Sunt bani publici. Care este motivul pentru care s-a făcut această cesiune nu înțeleg. Nu ai cum să faci acest lucru fără un proiect de hotărâre. Dacă luni, până la ora 12.00, tizul meu nu-mi transmite documentele pe care i le-am solicitat, trimit dosarul la DNA. Voi reclama faptul că s-a făcut o cesiune fără aprobarea Consiliului Local. Este un abuz în serviciu. Nu facem așa: sunăm un prieten, ca la Vrei să fii miliardar, și îl întrebăm dacă vrea să preia o creanță. Probabil că asta și este acolo, un fel de Vrei să fii miliardar. Administrația nu se face după ureche”, a declarat Palaz. Prefectul a menționat că, în urma cercetărilor sale, s-a dovedit că și alte creanțe ale SC Anca Irina SA către alte două firme au fost preluate tot de către Sorin Strutinsky. Ulterior, administratorul firmei SC Anca Irina SA, Nicolae Viereanu, a declarat că banii pentru plata creanțelor există, dar nimeni nu vrea să îi primească. El a menționat că în istoricul „relației” dintre firma pe care o administrează și Strutinsky există mai multe episoade din care se poate observa că scopul afaceristului și cel al administrației locale nu este acela de a obține banii din creanță, ci de a prelua întreaga societate. „Am banii în cont, am nouă miliarde și nu am cui să dau banii. Primăria re-fuză să ia banii, pentru că a predat creanța, domnul Strutinsky nu vrea să îi ia. De asemenea, există o adresă către bancă, prin care se solicită să nu se facă plățile, să nu mi se permită mie să fac plățile, deoarece dânsul are alte gânduri, vor să ia societatea în contul creanței”, a declarat Viereanu.