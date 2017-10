Palaz: "Îmi pare rău că orice prezenţă a mea, la orice întrunire, e interpretată ca fiind o manifestare politică"

Palaz: "Îmi pare rău că orice prezență a mea, la orice întrunire, e interpretată ca fiind o manifestare politică"

În cadrul cermoniei de astăzi a Asociației Cadrelor militare în Rezervă și Retragere, prefectul Claudiu Palaz a răspuns afirmațiilor făcute de primarul Radu Mazăre în urmă cu o zi, potrivit cărora implicarea și participarea sa la diverse evenimente ar fi o formă de campanie. „Îmi pare rău că orice prezență a mea, la orice întrunire, e interpretată ca fiind o manifestare politică. Departe de mine gândul ăsta! La un moment dat n-am mai vrut să mai vin, dar nu cred că este vina dumneavoastră că sunt niște nemernici în anumite zone și fac anumite afirmații. Credeți-mă, nu mă interesează nicio secundă specularea unor întruniri politice. Sunt prezent alături de dumneavoastră pentru că eu consider că meritați și pentru mine este o onoare să fiu alături mai ales de cadrele militare și atunci am să fac acest lucru ori de câte ori va fi nevoie. Nu mă interesează niciun fel de candidatură la Primăria Constanța, asta să fie clar! Păcat că se aruncă cu noroi în cei care încearcă să fie alături de oameni și am ajuns ca orice acțiune să fie împinsă spre politic”, a declarat Claudiu Palaz.