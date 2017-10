Palaz îl ameninţă pe Tusac că îi va face plângere penală

1

Abuz vizibil

Dreptatea in tara noastra se pare ca nu mai exista ! Totusi Viereanule lupta-te cu ei mai ales ca prefectul Palaz este unul dintre ultimii oameni integri ! Nu va lasati intimidati si manipulati de naparcile care ne-au adus tara in halul in care suntem ! Daca Tusac face abuzuri sa plateasca !