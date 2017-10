Palaz a început demersurile privind solicitările premierului

Prefectul Claudiu Palaz a dat curs solicitărilor de duminică ale premierului Emil Boc, care le-a cerut prefecților ca, în termen de 10 zile, să-i trimită propuneri cu privire la atribuții și patrimoniu care pot fi transferate autorităților locale. Palaz a menționat că, în cursul zilei de ieri, a luat legătura cu șeful Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța, Bogdan Huțucă, pentru a stabili ce acțiuni vor fi demarate în acest sens. În plus, Palaz a menționat că, în cel mai scurt timp, va face o ședință cu primarii județului Constanța, în care va fi abordată această temă în mod exclusiv. „Ne-am pus deja pe treabă. Am luat legătură cu Direcția de Finanțe din Constanța, am vorbit cu domnul Huțucă, am vorbit și cu alți șefi de la deconcentrate. Săptămâna aceasta, vom face și o ședință cu primarii, încă nu am stabilit când, dar va avea loc cât mai curând”, a menționat prefectul. Premierul Emil Boc a declarat, duminică, la videoconferința cu prefecții, că a primit de la ministere un material preliminar cu privire la ce consideră acestea că ar putea descentraliza către autoritățile locale, în privința atribuțiilor și a patrimoniului, iar în septembrie, va fi pregătit pachetul de acte normative pentru implementarea descentralizării. „Aștept propunerile dumneavoastră, din experiența pe care o aveți în calitate de conducători ai serviciilor publice deconcentrate și coordonatori ai acestora, cu privire la atribuții și patrimoniu care pot fi transferate spre autoritățile locale, ca, în luna septembrie, să putem pregăti pachetul de acte normative în vederea implementării descen-tralizării”, a menționat primul-ministru Boc.