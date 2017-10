Pactul de neagresiune iniţiat de PNL îl lasă pe Moinescu pe dinafară

Medgidia

Pactul de neagresiune inițiat de PNL îl lasă pe Moinescu pe dinafară

La Medgidia s-au conturat deja tabe-rele din apropiata campanie electorală: de o parte PD-L, iar de cealaltă, PNL, PSD, UDTTMR, PRM și PNG-CD. Deși linia era trasată de ceva vreme, iar puterile împărțite, ieri au fost consfințite și sub semnătură colaborările politice din municipiului condus, în prezent, de democratul Dumitru Moinescu. Este vorba despre un pact de neagresiune semnat de liderii formațiunilor politice PNL, PSD, UDTTMR, PRM și PNG-CD. Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanții PNL Medgidia, pactul de neagresiune semnat ieri de cinci dintre cele șase formațiuni politice înscrise în cursa electorală din iunie are ca scop desfășurarea „în cele mai bune condițiuni“ a campaniei electorale și a apropiatelor alegeri locale. La baza pactului de neagresiune stă „descurajarea oricărei forme de discriminare pe considerente de ideologie, religie, sex, etnie sau categorie socială”, semnatarii invitând electoratul la o abordare civilizată și un comportament non-agresiv pe toată durata campaniei electorale și a alegerilor din iunie. Singurii care au refuzat parafarea acestui pact de neagresiune se pare că sunt pedeliștii. De altfel, conducerea liberală de la Medgidia se arată dezamăgită că președintele PDL din localitate, Săndica Constantinescu, a refuzat să semneze acest pact de neagresiune electorală. „Cu toate că ne-a invitat în urmă cu o seară la sediul PD-L Medgidia, la ora 19.30 am fost împiedicați să intrăm în locația respectivă, deși acolo se afla întreaga conducere a PD-L Medgidia, în frunte cu primarul Dumitru Moinescu. Sperăm ca nesemnarea pactului de neagresiune să nu fie o simplă răbufnire de orgoliu a lui Dumitru Moinescu, nemulțumit că ideea realizării acestui document nu le-a aparținut subalternilor săi din Primărie și din PD-L Medgidia și așteptăm o campanie civilizată din partea celor care s-au obișnuit să conducă și să candideze singuri!”, se menționează în comunicatul de presă transmis, ieri, de reprezentanții PNL Medgidia.