Pacea dintre Tusac şi consilierii locali, o sabie cu două tăişuri

Pacea dintre Tusac și consilierii locali, o sabie cu două tăișuri

Deși au reușit să valideze proiectul prin care 12.000.000 de lei au fost distribuiți către refacerea infrastructurii sectorului Saturn-Olimp, consilierii de la Mangalia nu o pot da la pace cu Tusac, care a încercat „să le bage pe gât” mai multe cheltuieli.Consilierii locali de la Mangalia au fost convocați, sâmbătă, într-o ședință de îndată de către primarul Mihai Claudiu Tusac. Potrivit consilierului PDL Paul Foleanu, liderul administrației locale a răspuns solicitărilor membrilor consiliului local, care i-au cerut primarului la ultima ședință să introducă pe lista de priorități un proiect care să vizeze reabilitarea infrastructurii turistice a stațiunilor din sudul litoralului.În cadrul întrevederii de sâmbătă, consilierii de la Mangalia au votat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mangalia pe anul 2011, respectiv alocarea a 120 de miliarde de lei vechi pentru refacerea tramei stradale, a iluminatului public și a spațiilor verzi pe traseul Saturn - Olimp. Proiectul a fost trecut aproape în unanimitate de consilieri, singurii care nu și-au dat aprobarea pentru această inițiativă fiind liberalii. Pe motiv de nerespectare a protocolului USL, cei trei liberali au părăsit iar ședința. În semn de protest pentru că nu le este validat un al patrulea coleg - așa cum ar fi normal după excluderea lui Viorel Oleniuc -, Sorin Andrei, Lucian Vișa și Sorin Cucoranu au ieșit din sală.În plus, potrivit lui Foleanu, pri-marul Tusac, „în stilu-i caracte-ristic”, a introdus pe ordinea de zi suplimentarea bugetelor mai multor sectoare (salubritate, refacerea spațiilor verzi) și al echipei de fotbal a orașului.„Bineînțeles că primarul a încercat să forțeze nota și a introdus pe rectificare suplimentarea bugetelor pentru mai multe sectoare, precum salu-britatea și spațiile verzi. A încercat să suplimenteze fondurile alocate pentru echipa de fotbal, FC Callatis, cu 450.000 de lei. Nu am votat aceste suplimentări, am considerat că trebuie să treacă întâi pe la comisia economică, acesta urmând a analiza cum au fost cheltuiți banii alocați anterior. Numai pentru spațiile verzi, s-au alocat în primă instanță 55 de miliarde de lei vechi, iar Tusac dorește acum să mai fie alocate alte 10 miliarde”, a declarat Foleanu.v v vReamintim că, la întâlnirea precedentă, Tusac a părăsit ședința după ce consilierii au votat împotriva proiectului de rectificare a bugetului, nefiind de acord cu cifrele introduse de edil în proiectul de hotărâre. Consilierii reclamau atunci că primarul Mangaliei a băgat 120 de milioane de lei în lucrările de înlocuire a bordurilor „bune, cu pavele chinezești” pe strada 1 Decembrie. Membrii CL Mangalia au solicitat ca acești bani să fie alocați unor proiecte mai importante, precum refacerea infrastructurii din stațiuni, care de ceva vreme zace în paragină.În plus, cu câteva minute înainte, consilierii liberali au plecat din sală pe motiv că liderul PSD Mangalia, Claudiu Tusac, nu dorește să colaboreze cu colegii de alianță din PNL așa cum prevede protocolul.