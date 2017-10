Ovidiu Dranga, numit în funcţia de purtător de cuvânt al MAE

Ovidiu Dranga, numit în funcția de purtător de cuvânt al MAE

Ovidiu Dranga, fostul ambasador al României la Bruxelles, a fost numit în funcția de purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), informează un comunicat al MAE.Potrivit comunicatului, Doris Mircea, care a deținut până în prezent și funcția de purtător de cuvânt, rămâne în funcția de director general al departamentului comunicare și diplomație publică.În vârstă de 45 de ani, Ovidiu Dranga este diplomat de carieră, cu gradul diplomatic de ministru plenipotențiar. El este angajat în MAE din 1991. A ocupat până în prezent funcții atât în Centrala MAE, cât și în serviciul exterior, cum ar fi cele de secretar I și prim colaborator la Misiunea României la NATO (1996-2000), director al direcției NATO (2000-2001), director general pentru afaceri politice (2005-2007).În perioada 2001-2005, Ovidiu Dranga a fost locțiitorul secretarului de stat pentru politica de apărare și integrare euro-atlantică din Ministerul Apărării Naționale.Ovidiu Dranga este absolvent al unui master în administrație publică la Harvard University, 'JFK School of Government' (2003-2004).De asemenea, este membru sau membru fondator al mai multor organizații neguvernamentale, precum Asociația 'George C. Marshall', Fundația 'Manfred Wörner', 'Black Sea Trust Fund Advisory Board' și 'Clubul Harvard România-Moldova'. În perioada 2001-2005, a activat ca asistent asociat la SNSPA, Facultatea de relații internaționale, și lector la Academia Diplomatică.Ovidiu Dranga a publicat peste 50 de articole în revistele 'Lumea' și 'Dilema Veche', aducându-și contribuția la apariția mai multor lucrări: 'EU military beyond 2020' - contribuție la 'European Interests, a Vision for 2020', Thomas Pollan and Guido Houben (Eds.)-2004, Nomos ed.; 'Regional and Bilateral Defence Cooperation', o contribuție la volumul 'Romania: Defence Reform and NATO Integration' editat de Larry Watts, sub egida Centrului pentru studii românești Iași, Oxford, Palm Beach, Portland (2002); editor al CD-ului si volumului 'Romania on its way to NATO', MapN (2002); coordonator al volumului 'Risks, Challenges and Opportunities in the Black Sea Area at a Time of Structural Change', editat de Universitatea Harvard și Departamentul pentru Politica de Apărare și Integrare Euro-Atlantică din Ministerul Apărării Naționale (2002).Ovidiu Dranga fost decorat, în anul 2002, cu Ordinul 'Serviciul Credincios' în grad de cavaler și cu Ordinul 'Meritul Diplomatic' în grad de ofițer, în anul 2006.