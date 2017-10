Ovidiu Cupşa a obţinut în instanţă 63.728 de lei de la Administraţia Canalelor Navigabile

Ovidiu Cupșa a obținut în instanță 63.728 de lei de la Administrația Canalelor Navigabile

Potrivit declarației de avere actualizată în data de 15 iunie 2011, consilierul local Ovidiu Cupșa a primit din partea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile suma de 63.728,33 de lei sub forma unei prime de performanță. Întrebat care sunt realizările deosebite pentru care i-au fost atribuiți acești bani, în condițiile în care salariul anual al directorului general alCN-ACN, Ilie Valentin Zeicu, este doar 56.801 lei, Ovidiu Cupșa a explicat că este vorba de o sumă obținută în instanță, pe care compania i-o datora ca urmarea a unor prevederi contractuale nerespectate. Conform spuselor consilierului li-beral, pentru perioada în care a ocupat funcția de director al CN-ACN, compania avea obligația prin contract de a-i acorda acești bani pentru atingerea anumitor performanțe. Cupșa a avut două contracte încheiate cu Administrația Canalelor, un contract de management sau de mandat și unul de performanță. Astfel, prin prevederile menționate în cele două documente, Cupșa trebuia să primească o indemnizația lunară și un premiu de performanță anual. Acesta din urmă se acordă în situația în care sunt îndeplinite integral criteriile de performanță stabilite contractual și necesită aprobarea Consiliului de Administrație. Totuși, Cupșa nu și-a mai primit banii, deoarece consiliul menționat a considerat că nu toate criteriile au fost îndeplinite, fiind depășit criteriul creanțe instanțe. Pentru soluționarea problemei, Cupșa a chemat CN-ACN în instanță în două dosare, unul pe drept comercial și unul pe litigiu de muncă. Cel privind litigiul de muncă, ce avea ca obiect drepturile bănești pe care Cupșa le solicita din partea companiei, a fost soluționat în data de 12 mai 2010. Tribunalul Constanța a decis admiterea acțiunii și a obligat Administrația Canalelor Navigabile la plata premiului anual aferent perioadei 01.01. - 31.08.2008, în cuantum de opt salarii brute. CN-ACN a contestat această decizie, iar ulterior, liderul liberal a făcut contestație în anulare. În luna mai a anului curent, dosarul civil 326/36/2011 s-a aflat pe rolul Curții de apel, secția contencios ad-ministrativ, iar contestația în anulare a fost respinsă ca nefondată. Totuși, Cupșa și-a primit într-un final banii, deși potrivit spuselor sale, această sumă reprezintă doar parte din cât i s-ar fi cuvenit. „Când am terminat mandatul pe care l-am avut în CN-ACN, nu mi-am primit prima de performanță. Această primă era prevăzută prin contract pentru atingerea anumitor performanțe. Am dat administrația în judecată și am obținut acești bani. Practic, sunt bani pe care ar fi trebuit să îi primesc cu doi ani în urmă și reprezintă doar o parte din cât ar fi trebuit să primesc în mod normal”, a menționat Ovidiu Cupșa referitor la suma apărută în declarația sa de avere.