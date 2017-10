Ovidiu Brăiloiu şi-a lansat candidatura la Eforie Nord şi Sud

2

Brailoiu un informator, fometos fara limita

Buna ziua Eforieni, in data de 12.06 am fost la primarie la Brailoiu sa-l rog sa-mi dea si mie o taraba sa-mi castig si eu existenta pe timp de vara ca sunt va de capu meu cum sunt multi din Eforie. Acest excroc mi-a cerut 1000 de Euro pentru o taraba, de unde sa-i dau eu banii astia?si plus ca ma facut de ras in toata primaria!