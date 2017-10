Ovidiu Brăiloiu face demersuri ca plajele să treacă în administrarea primăriilor

Primarul orașului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a vrut să vadă cu ochii săi cum arată plajele din Eforie Nord și Eforie Sud înainte de începerea sezonului estival și spune că a rămas dezamăgit de felul în care se prezintă acestea. „Am vizitat plajele și am rămas cam dezamăgit, deoarece nu s-a făcut prea mult curățenie și nici nu au fost făcute dotările necesare. Din câte am observat, lucrările au început târziu și cred că este nevoie de mai mult nisip. Turiștii nu știu că plajele nu sunt în administrarea autorităților publice locale și cred că aleșii locali sunt cei care nu se preocupă de amenajarea acestora. Puțini sunt cei care cunosc faptul că plajele sunt închiriate de fel și fel de contractori”, a spus primarul Ovidiu Brăiloiu. Pentru a evita pe viitor o astfel de situație, Brăiloiu a spus că, acum, când USL este la putere, va face apel la cei responsabili ca să rezolve situația. „Voi depune toate diligențele pentru ca plajele să treacă în administrarea autorităților locale. De asemenea, am în vedere rezolvarea unei probleme pentru agenții economici care au hoteluri, dar nu dețin niciun metru de plajă. Corect ar fi ca ei să aibă repartizate anumite sectoare de plajă pentru turiștii care se cazează la ei”, a mai spus primarul Ovidiu Brăiloiu.