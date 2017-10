Şoseaua de coastă. Scurt tratat de cheltuire a peste 16 miliarde de lei vechi pentru proiectare

Hocus, pocus, preparatus:

Șoseaua de coastă. Scurt tratat de cheltuire a peste 16 miliarde de lei vechi pentru proiectare

Proiectul șoselei de coastă va reveni, în săptămânile următoare, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, pentru votul final, el aflându-se, în paralel, în procedură de avizare la Agenția Regională de Mediu Galați. Deși nu a devenit încă lege și nici nu a primit avizul de mediu de la Galați, administrația publică locală a aprobat, prin hotărâre de Consiliu Local, 1.629 mii lei din fondul de rulment pentru proiectarea șoselei de coastă. Despre proiectul șoselei de coastă administrația publică locală constănțeană nu a mai scos niciun cuvânt din luna septembrie a anului trecut. La acel moment, primarul Radu Mazăre declara că șoseaua va putea fi realizată indiferent de votul din Camera Deputaților care este, în acest caz, cameră decizională și unde votul avea cele mai mari șanse să fie similar celui din Senat, cameră care dăduse aviz negativ proiectului. Mai mult, Mazăre explica atunci că proiectul se afla în procedura de aviz de mediu la Agenția Regională de Mediu Galați și, totodată, în procedură de evaluare la Ministerul Mediului și că, dacă de la Galați va primi aviz favorabil, la începutul acestui an proiectul poate fi implementat. Interesant era însă că, potrivit declarațiilor edilului-șef, pentru șoseaua de coastă, unul dintre cele mai… dragi proiecte ale pesediștilor constănțeni, fusese deja emisă „o hârtie prin care se poate da aviz”, „hârtie” pe care Mazăre o numise dispensă și care fusese semnată, deloc surprin-zător, de fostul viceprimar al Constanței, ministrul Mediului de la acea vreme, Nicolae Nemirschi. „Sunt două lucruri diferite: una e legea, altul e drumul de aviz”, se lăuda primarul referindu-se la ceea ce el numea „drum tehnologic”, subliniind că șoseaua de coastă va putea fi realizată indiferent de votul din Parlament. Tot în septembrie 2009, deputatul democrat-liberal Sulfina Barbu, fost ministru al Mediului, actual președinte al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic explica faptul că „legea nu s-a modificat” și că „nu prevede nicio derogare”, ea exprimându-și scepticismul vizavi de anunțul lui Mazăre. De atunci și până în prezent, însă, primarul nu s-a mai referit cu nicio ocazie la șoseaua de coastă, proiectul fiind acoperit de… uitare. Atâta doar că, fără să fi fost realmente uitat, proiectul șoselei de coastă va „înghiți” niște bani publici în 2010. Concret, Consiliul Local Municipal Constanța (CLM) a aprobat, în ședința din 5 februarie, proiectul de buget provizoriu pe 2010, buget local care prevede, la capitolul 51, „Programul de investiții al municipiului Constanța pe anul 2010 - Lista obiectivelor de investiții”, suma de 1.629 mii lei din fondul de rulment pentru „Proiectare Riviera Tomis - între stațiunea Mamaia și postul turistic Tomis”. Ce presupune, însă, această „proiec-tare” a șoselei de coastă nu se specifică în proiectul de buget. „Minunata lege”, încă în procedura de avizare În această ordine de idei, am încercat să aflăm care a fost traseul legal prin care acest proiect de lege a ajuns în faza în care îi sunt alocați bani din fondul de rulment al administrației locale constănțene în contextul în care, este deja cunoscut, municipalitatea a intrat în 2010 cu un deficit de 90 de miliarde de lei vechi. Așa cum a explicat, însă, senatorul Alexandru Mazăre, unul dintre inițiatorii propunerii legislative, proiectul va ajunge din nou, în săptămânile următoare, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Interesant a fost, însă, că în conformitate cu declarațiile parlamentarului constănțean „legea a trecut în Senat, ea a primit aviz favorabil până la urmă, deși inițial primise aviz negativ”. „Deci va ajunge în Camera Deputaților, pentru votul final, ca proiect adoptat de Se-nat”, a precizat Alexandru Mazăre. Tot el a reiterat punctul de vedere al primarului Constanței, anume că acest proiect poate fi, totuși, implementat chiar dacă el nu va fi votat de deputați, dar doar în condițiile în care va primi aviz de mediu de la Agenția Regională de Mediu Galați: „Dacă dau avizul cei de la Galați, se merge pe derogare de la lege, pentru că fostul ministru Nemirschi dăduse această deroga-re. Dacă proiectul va fi votat ca lege, nu mai are nevoie de niciun aviz. În prezent, el este în procedura de avi-zare la Agenția de Mediu și trebuie să ajungă în Camera Deputaților în următoarele săptămâni, pentru că înainte a fost nebunia cu alegerile (n.r. - alegerile prezidențiale) și nu am vrut să se suprapună”, a declarat senatorul Colegiului 3. „Aceasta este minunata lege prin care ne chinuim, de cinci ani, să facem o amărâtă de șosea de coastă”, a conchis Alexandru Mazăre, care a menționat, totuși, că doar Consiliul Local este în măsură să explice de ce a alocat bani proiectării șoselei înainte ca soarta sa să fie reglementată definitiv. Am încercat să aflăm mai multe despre acest aspect: viceprimarul Decebal Făgădău nu a putut fi contactat, iar directorul direcției Tehnic-Achiziții, Ion Marica, cel care, potrivit declarațiilor secretarului Consiliului Local, Marcela Enache, ar fi fost în măsură să ofere lămuriri, este în concediu.