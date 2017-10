Şoseaua de Coastă, o investiţie contra-cronometru. Cum se va putea ajunge din Portul Tomis în Mamaia

8

sosea de coasta

Dupa parerea mea in loc sa bage bani intr-o sosea care va mai ocupa o parte din plajile care in sfarsit au fost largite ,ar trebui cu acesti bani sa faca toata coasta cu vegetatie ca oricum este deja terasata in zone de promenada cu alei cu banci cu felinare electrice ,cu aspersoare automate ingropate pentru irigarea eficienta ,captarea izvoarelor existente si utilizata in mici acumulari de apa cu pesti ,folosirea acestor bani pentru ridicarea de parcari suspendate in regiunile de plaja ,si ar mai fi multe ce ar putea sa faca Fagadau cu banii dar,dupa cum stiti toti ca terenurile aflate pe coasta cu vegetatie sunt proprietatea distinsilor CONSILIERI LOCALI acestea trebuiesc consolidate pentru a putea construi ceva pe ele si au gasit cum;Sosea de coasta".