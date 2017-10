OSCE / Victor Ponta, numit şef al delegaţiei parlamentarilor români

1

Succes

Buna ziua, Cred ca ma cunoasteti putin. Sunt Florentina-Lavinia si lucrez in strainatate. As vrea sa ma intorc acasa. Motivul l-am gasit. Romania si-a gasit in prezent un leader si acela cred ca sunteti dumneavoastra. Totul este sa nu ne pierdem viziunea asupra realitatii. Sper sa gasesc o cale de reintoarcere. Va urez succes! O primavara frumoasa, Lavinia