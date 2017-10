"Oricum, mă duc şi câştig şi a doua oară"

9

Cosmarurile PDL-istului Zanfir Iorgus

Omitand, pe benerele sale, apartenenta la PDL, Zanfir Iorgus este speriat de perspectiva de a-si pierde, si la aceste alegeri, jucariile primariei. Ideea disiparii voturilor i-a apartinut, devreme ce invita, inainte de alegeri, cat mai multi candidati la fotoliul de primar. Asa se face ca i-au raspuns, la chemarea trompeteti sale de Tartor, cativa "neica nimeni", mai mult sau mai putin onesti. Pierzand si de data aceasta functia de primar, isi vede compromisa securitatea de a trata, de pe o alta pozitie, saltul ulterior in vreo barca de partid. Rezultatele acestor alegeri arata destul de clar ca dispune de circa un sfert din voturile camarilei. Populatia Mangaliei nu poate uita vreodata tunurile trase, in perioada 1996-2008, ca primar trecut prin trei partide: PNTCD-ul (pe care l-a si desfiintat, pasandu-l, ca pe o lamaie stoarsa, lui Scarlat), PSD-ul (care pare sa nu-i mai tolereze cochetariile acestea, de tradator) si PDL-ul, aflat in plin proces de prabusire. Un nou picior in fund il va capata PDL-istul IORGUS ZANFIR numai prin renuntarea la orgolii a unuia dintre candidatii Mihai Claudiu Tusac (PSD) si Radu Cristian (independent, sustinut de catre PNL), acestia uninduse impotriva pericolului comun. Adica acceptarea, de fapt, a ideii Uniunii Social-Democrate, cu care s-au si castigat alegerile la nivel national. Cand ursul sau lupul intra in sat, toti cainii nu trebuie sa se mai muste intre ei, ci sa-l alunge pe intrus.