Organizația PRU Limanu a trecut la PMP

Reprezentanții PMP Constanța au transmis, ieri, că membrii Organizației PRU Limanu s-au alăturat echipei PMP din localitate, împreună cu cei 80 de membri ai acestei formațiuni politice.Tot ieri s-a constituit și biroul organizației PMP Limanu, format din membrii celor două echipe politice, Mișcarea Populară din localitate, întărindu-se în acest fel.Președinte PMP Limanu a fost desemnat Nicolae Crăciun, cu ani în urmă, fost candidat la primărie.„Este o normalitate ca echipa noastră, a celor de la PRU, să se alăture echipei PMP. Suntem hotărâți să ne batem pentru locuitorii comunei Limanu și să le reprezentăm cum se cuvine interesele în administrația locală. Suntem bine organizați și ne propunem să câștigăm următoarele alegeri. Îi asigurăm pe adversarii noștri politici că noi știm să facem o politică decentă, dar fermă, și fără trădări. Azi am simțit că prin alăturarea noastră la Mișcarea Populară ne-am întors acasă”, a declarat președintele PMP Limanu, Nicolae Crăciun.La rândul său, președintele PMP Constanța, Claudiu Iorga Palaz, a precizat: „Este o onoare pentru mine să am alături o echipă care știe să facă politică, are o gândire de dreapta și membrii sunt susținători ai președintelui Traian Băsescu, iar acest lucru este de notorietate în comuna Limanu. M-a impresionat modul de organizare al acestor colegi și entuziasmul lor de a face politică și de a se bate pentru interesele cetățenilor din localitate. Sunt convins că organizația PMP Limanu a devenit una dintre cele mai puternice organizații a Partidului Mișcarea Populară și este pregătită pentru bătăliile electorale care vor urma. Urez succes și bun venit noilor colegi de la PRU!”