Organizaţia Pensionarilor din PDL Constanţa susţine demersurile preşedintelui Gigi Chiru

Organizația Pensionarilor din PDL Constanța susține demersurile președintelui Gigi Chiru

Organizatia Pensionarilor si Varstei a Treia din cadrul Partidului Democrat Liberal Constanta sustine necesitatea consolidarii fortelor din interior ale organizatiei in vederea reconstructiei unei echipe bine sudate.„Adversarul nostru politic ar trebui cautat in afara organizatiei si nu in interior, iar declaratii de presa ar trebui sa ii vizeze pe cei care se fac responsabili de starea de degradare a orasului si ale judetului Constanta, nu pe colegii nostri care se lupta cu acestia. Bataliile politice in spatiul public ar trebui purtate cu adversarii nostri.Din motive principiale, Organizatia Pensionarilor si Varstei a Treia sustine demersurile presedinteului Christian Gigi Chiru pentru intarirea si coagularea unei echipe, precum si hotararile Biroului Permanent Judetean”, a transmis președintele Organizației pensionarilor și Vârstei a Treia, Constantin Turlea.