Organizaţia Municipală a PSD Constanţa face apel la solidaritate

Organizația Municipală a PSD Constanța face apel la solidaritate

Organizația Municipală a Partidului Social Democrat Constanța se mobilizează in regim de urgență pentru ajutorarea persoanelor afectate in urma inundațiilor din județul Galați. Având în vedere situația gravă în care se află cei din zonele inundate, PSD Constanța adresează constănțenilor un apel sincer de a îi ajuta pe semenii noștri greu încercați de soartă.„În spirit de solidaritate cu cei aflați la nevoie, făcând un gest de onoare, vă așteptăm la cele două centre de colectare înființate la sediile PSD Constanța, în vederea strângerii de ajutoare constând în: - alimente neperisabile (ambalate): apă, conserve, făină, zahăr, ulei, ceai, paste făinoase, orez, mălai - obiecte de cazarmament: pături, saltele, lenjerii, pături, etc.- obiecte de uz-casnic: detergent, produse dezinfectante, mături, mopuri, ligheane, găleți, oale pentru gătit, veselă (farfurii, căni, tacâmuri, etc);- produse de igienă personală: hârtie igienică, prosoape, săpun, alcool sanitar, etc”, se spune într-un comunicat de presă transmis de PSD Constanța.Adresele centrelor de colectare: strada Mircea cel Bătrân nr. 102 (reper Clinica Isis), Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr.74 (la parterul blocului LE20A, zona Trocadero).